محافظ الغربية يُحكم الرقابة على منظومة الخبز المدعم بحملات تموينية مفاجئة

شنت الأجهزة التنفيذية بالغربية حملات تفتيشية مفاجئة استهدفت قرية نواج بمركز طنطا، الى جانب احياء طنطا ومركز كفر الزيات، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على جودة رغيف الخبز.

يأتي ذلك في استجابة فورية لشكاوى المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، بتكثيف الرقابة الميدانية على مخابز الخبز المدعم وإحكام السيطرة على منظومة العمل بها.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت أعمال الحملة عن رصد مخالفات تموينية متنوعة بقرية نواج، حيث تم تحرير محاضر لنقص وزن الخبز بواقع 10 و9 جرامات بعدد من المخابز، كما تم ضبط مخبز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وآخر لعدم نظافة أدوات العجين، إلى جانب المرور على أحد المخابز والتأكد من عدم وجود مخالفات به.

كما تم تحرير 6 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء داخل عدد من المنشآت، ليصل إجمالي المحاضر بالقرية إلى 11 محضرًا وفي طنطا ، تم تحرير 16 محضرًا متنوعًا شملت 11 محضر نقص وزن، و2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و2 محضر لعدم وجود لوحة تشغيل، ومحضر لعدم نظافة أدوات العجين، كما أسفرت الحملة بمركز كفر الزيات عن تحرير 3 محاضر بواقع محضر نقص وزن و2 محضر مواصفات.

تحرك تنفيذي

وبذلك يصل إجمالي المحاضر المحررة إلى 30 محضرًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستمرار الحملات اليومية للمرور على المخابز والتأكد من الالتزام بالمواصفات والأوزان القانونية المقررة، وعدم التلاعب بالحصص أو الدقيق المدعم.