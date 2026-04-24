الدفاع الروسية تعلن عودة 193 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا
الرئيس السيسي يشارك في اجتماع تشاوري بين قادة عدد من الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي
تصعيد جديد.. إيران تحذر من استهداف النفط السعودي في حال ضرب منشآتها
المستشار الألماني: ندرس تخفيف العقوبات إذا قدمت إيران تنازلات
سعر الذهب يتراجع سريعًا.. وعيار 21 يخسر نحو 700 جنيه من أعلى قيمة
عراقجي في باكستان.. هل تعود مفاوضات واشنطن وطهران إلى الواجهة؟
المركز الأوروبي الآسيوي: انقسام أوروبي يعرقل بلورة استراتيجية موحدة تجاه إيران
رئيسة المفوضية الأوروبية: مصر تبذل جهودا لإحلال السلام والاستقرار بالمنطقة
أسعار الدواجن في مصر اليوم .. والشعبة تكشف عن مفاجأة خلال الفترة المقبلة
نائب وزير الصحة: تحقيق إنجاز في خفض معدلات القيصرية بالبحيرة من 70% إلى 54%
بسبب الجالية اليهودية.. بريطانيا تعتزم اتخاذ قرار صادم ضد الحرس الثوري الإيراني
برلمانية: الطفرة التنموية في سيناء ترجمة لإرادة سياسية ورؤية استراتيجية شاملة
توك شو

تاج الدين: مبادرة 100 مليون صحة. نقلة نوعية في مستقبل الرعاية الصحية بمصر

منار عبد العظيم

تمثل المبادرات الصحية الرئاسية في مصر تحولًا مهمًا في فلسفة تقديم الخدمة الطبية، حيث لم يعد الهدف مقتصرًا على علاج الأمراض بعد حدوثها، بل أصبح التركيز الأساسي على الوقاية والكشف المبكر وتحسين جودة الحياة. وتأتي مبادرة مبادرة 100 مليون صحة في مقدمة هذه الجهود التي أعادت تشكيل منظومة الصحة العامة في البلاد.

تحول جذري في فلسفة الرعاية الصحية

أكد محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن هذه المبادرات أحدثت تغييرًا جوهريًا في النظام الصحي المصري، حيث انتقلت الدولة من نموذج علاجي يعتمد على التعامل مع المرض بعد ظهوره، إلى نموذج وقائي يستهدف منع المرض أو اكتشافه في مراحله الأولى.

وصول واسع وكشف مبكر للأمراض

وأوضح أن المبادرات نجحت في الوصول إلى ملايين المواطنين في مختلف المحافظات، وأسهمت في اكتشاف العديد من الحالات المرضية التي لم يكن أصحابها على علم بها، خاصة الأمراض المزمنة مثل السكر وارتفاع ضغط الدم. هذا التدخل المبكر ساعد بشكل كبير في تقليل المضاعفات وتحسين فرص العلاج.

قاعدة بيانات صحية تدعم التخطيط

وأشار إلى أن هذه الجهود أسفرت عن إنشاء قاعدة بيانات صحية شاملة ودقيقة، تمثل أداة مهمة في يد الدولة لرسم السياسات الصحية المستقبلية. كما تساعد هذه البيانات في تحديد خريطة انتشار الأمراض وتوجيه الموارد الطبية بشكل أكثر كفاءة، وهو ما يدعم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

مردود اقتصادي مباشر

ولفت إلى أن لهذه المبادرات عائدًا اقتصاديًا واضحًا، حيث تسهم في تقليل تكلفة العلاج المتأخر الذي يكون أكثر عبئًا على الدولة والمواطن معًا، بالإضافة إلى رفع مستوى الإنتاجية من خلال الحفاظ على صحة الأفراد. فالاكتشاف المبكر للأمراض يخفف من الأعباء المالية والصحية على الأسر.

تعزيز الوقاية وبناء مجتمع صحي

وشدد على أهمية المبادرات الوقائية مثل فحوصات المقبلين على الزواج، التي تهدف إلى الحد من الأمراض الوراثية وبناء أسر تتمتع بصحة جيدة. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز الصحة العامة وبناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على الوقاية.

مبادرة 100 مليون صحة المبادرات الصحية الرئاسية محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية

أسعار الفراخ البيضاء تفاجئ المستهلكين.. سعر الكيلو اليوم الجمعة

بعد موافقة الحكومة.. 3 حالات لإنهاء الزواج للمسيحيين فى مشروع قانون الأحوال الشخصية

ثروة بـ850 مليون دولار في مهب الريح| إبراهيم تاتليسس يحرم أسرته من الميراث ..القصة الكاملة

الرياضة ضارة بالصحة.. تحذير طبي خطير لعملاق السلة المصري حمد فتحي: اعتزل فورا

عقب اصلاح العطل بشبكة مكاتب التأمينات.. طريقة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي

روسيا تعلن مقتل أكثر من 8 آلاف مدني في هجمات أوكرانية وإصابة 20 الف

برسالة ساخرة.. شيكو بانزا نجم الزمالك يثير غضب مدافع بيراميدز

حرارة شديدة وأمطار رعدية.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الجمعة وتحذر من أتربة عالقة

مورينيو يركز على بنفيكا وسط شائعات ريال مدريد.. وبند يفتح باب العودة مجانًا

الهند تُحطم الرقم القياسي العالمي في بندقية 10 متر في بطولة العالم للرماية للناشئين

مرحلة الهبوط.. تشكيل البنك الأهلي في مواجهة زد بـ الدوري

احترس من ارتفاع السكر في الدم.. أعراض صامتة قد تهدد صحتك

بطولات على الأرض المقدسة.. كيف طهرت القوات المسلحة سيناء من الإرهاب؟

سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها في لوك كاجوال.. شاهد

الشرقية: حملات إزالة فورية للتعديات على الأراضي الزراعية.. صور

استغاثة مؤثرة.. أزمة جديدة تطارد مطرب مهرجانات بعد اتهامات طليقته

قرد هارب يشعل السوشيال ميديا ويثير الذعر في المنوفية| فيديوجراف

قدّر الله وما شاء فعل.. منشور غامض يفتح باب التكهنات حول حياة علي غزلان

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

