الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

بعد الفوز على بيراميدز.. كم يحتاج الزمالك للتتويج بالدوري المصري؟

أحمد أيمن

اقترب نادي الزمالك خطوة كبيرة من حسم لقب الدوري المصري، بعدما حقق فوزًا مهمًا على بيراميدز في مرحلة التتويج، ليعزز موقعه في الصدارة ويضع نفسه في موقف مريح نسبيًا قبل الجولات الأخيرة من المسابقة.

وحقق فريق الزمالك فوزاً مهماً على نظيره بيراميدز بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما، مساء أمس الخميس، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج من الدوري المصري.

هدف مباراة الزمالك وبيراميدز 

سجل البرازيلي خوان بيزيرا هدف الفوز للزمالك فى الدقيقة 83 بعد تمريرة سحرية من زميله الأنجولي شيكوبانزا.

وألغى محمد الغازى حكم مباراة الزمالك وبيراميدز هدفاً للأنجولي شيكوبانزا فى الدقيقة "90+1" بداعى التسلل.

بهذه النتيجة يواصل فريق الزمالك صدارته لترتيب جدول الدوري المصري برصيد 49 نقطة بينما يتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 44 فى المركز الثاني.

كم يحتاج الزمالك للفوز بالدوري؟

بحسب الحسابات الحالية، يحتاج الزمالك إلى جمع 8 نقاط من أصل 12 ممكنة في مبارياته الأربع المتبقية، أي تحقيق الفوز في 3 مباريات، من أجل التتويج رسميًا باللقب دون الالتفات لنتائج منافسيه. 

وفي حال وصوله إلى 58 نقطة، لن يتمكن أي من الأهلي أو بيراميدز من اللحاق به حتى إذا فازا بجميع مبارياتهما المتبقية.

وتزداد فرص الفريق الأبيض بشكل أكبر إذا نجح في الفوز على الأهلي في المواجهة المباشرة المرتقبة، حيث سيحتاج وقتها إلى 4 نقاط فقط من باقي مبارياته لحسم اللقب بشكل نهائي، وهو ما يمنحه أفضلية كبيرة في سباق التتويج. 

فرص الأهلي للتتويج بالدوري

في المقابل، تظل المواجهات المباشرة عنصرًا حاسمًا في حال تساوي النقاط، إذ يتم الاحتكام إليها أولًا لتحديد البطل، وهو ما يمنح المباريات المتبقية طابعًا مصيريًا، خاصة لقاء القمة أمام الأهلي. 

أما بالنسبة للمنافسين، فيحتاج الأهلي إلى تحقيق الفوز في جميع مبارياته المتبقية، مع انتظار تعثر الزمالك، سواء بالتعادل أو الخسارة، حتى يتمكن من العودة إلى المنافسة على اللقب. 

بينما تقلصت فرص بيراميدز بشكل كبير، خصوصًا بعد خسارته المواجهات المباشرة أمام الزمالك، ما يجعل موقفه أكثر تعقيدًا. 

وتبقى المباراة المقبلة أمام إنبي محطة مهمة في مشوار الزمالك، إذ يسعى الفريق لتحقيق الفوز ومواصلة التقدم بثبات نحو اللقب، خاصة أن المواجهة تحمل طابعًا ثأريًا بعد خسارته في الدور الأول. 

بشكل عام، أصبح مصير اللقب في يد الزمالك، حيث يكفيه تحقيق نتائج إيجابية في مبارياته المتبقية دون الاعتماد على نتائج الآخرين، وهو ما يعكس أفضلية واضحة للفريق في الأمتار الأخيرة من الدوري.

