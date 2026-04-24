الدرديري يوجه رسالة دعم للاعبي الزمالك

وجه الإعلامي عمرو الدرديري، رسالة دعم وتشجيع للاعبي الزمالك وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب الدرديري: “الزمالك يقترب من العودة إلى دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم من جديد، وحلم الفوز بالبطولة السادسة والمشاركة في كأس العالم للأندية”.

وتابع: “بتمنى نكسب الموسم ده الكونفدرالية، والموسم القادم السوبر الإفريقي ودوري أبطال إفريقيا.. وقتها هتبقى عودة كبيرة جدًا للزمالك على مستوى البطولات الإفريقية بإذن الله”.

ويستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام فريق إنبي، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وتحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة، في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري، حيث يسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على موقعه في صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح إنبي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في المسابقة.