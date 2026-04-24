بعد حسم مواجهة بيراميدز.. موعد مباراة الزمالك أمام إنبي

يواصل نادي الزمالك، مسيرته المميزة هذا الموسم نحو التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد إحرازه فوزاً هاماً علي بيراميدز بهدف دون رد ليعتلي صدارة الدوري.



ورفع الزمالك رصيده إلى 49 نقطة في صدارة مجموعة التتويج، متفوقًا بفارق مريح عن بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 44 نقطة، وهو نفس رصيد النادي الأهلي، ما يزيد من سخونة المنافسة في الجولات المتبقية من عمر المسابقة.

مواجهة إنبي

ويستعد الفريق الأبيض لخوض مواجهة جديدة لا تقل أهمية، حين يلتقي مع نادي إنبي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الحسم، في لقاء يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الزمالك على الحفاظ على الصدارة ومواصلة الانتصارات.

موعد مباراة الزمالك أمام إنبي

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم الإثنين الموافق 27 أبريل الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة تُعرف دائمًا بالندية، نظرًا للتنظيم الدفاعي القوي الذي يتميز به إنبي، مقابل القوة الهجومية التي يعتمد عليها الزمالك.