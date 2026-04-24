الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

موعد أذان العصر يوم السبت 25 أبريل بعد التوقيت الصيفي في مصر 2026

موعد أذان وصلاة العصر
موعد أذان وصلاة العصر
أحمد سعيد

مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2026، يبحث كثيرون عن موعد أذان العصر يوم السبت الموافق 25 أبريل والمواقيت الجديدة للصلاة بعد تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، حيث إن توقيت صلاة العصر الجديد من الأمور التي يهتم بها كل مصلٍ لضبط مواعيده اليومية وأداء الصلاة في وقتها الصحيح، خاصة بعد التغيير الذي طرأ على مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات، ونعرض في السطور التالية مواقيت الصلاة بعد التوقيت الصيفي.

موعد أذان العصر بعد التوقيت الصيفي

موعد أذان العصر يوم السبت 25 أبريل في القاهرة 4:29 مساءً

موعد أذان العصر يوم السبت 25 أبريل في الإسكندرية 4:36 مساءً

موعد أذان العصر يوم السبت 25 أبريل في طنطا 4:31 مساءً

موعد أذان العصر يوم السبت 25 أبريل في المنصورة 4:30 مساءً

موعد أذان العصر يوم السبت 25 أبريل في سوهاج 4:22 مساءً

موعد أذان العصر يوم السبت 25 أبريل في أسيوط 4:26 مساءً

موعد أذان العصر يوم السبت 25 أبريل في المنيا  4:29 مساءً

موعد أذان العصر اليوم السبت في القاهرة والمحافظات

موعد أذان العصر يوم السبت 25 أبريل في بني سويف 4:29 مساءً

موعد أذان العصر يوم السبت 25 أبريل في قنا 4:18 مساءً

موعد أذان العصر يوم السبت 25 أبريل في أسوان 4:13 مساءً

موعد أذان العصر يوم السبت 25 أبريل في مطروح 4:47 مساءً

موعد أذان العصر يوم السبت 25 أبريل في الإسماعيلية 4:26 مساءً

فضل صلاة العصر في وقتها

1- فضل صلاة العصر في وقتها أن من يُصلي الفجر والعصر حاضرًا لن يدخل النار.

2-من صلى صلاة العصر في وقتها سيدخل الجنة مباشرة دون سابقة عذاب ولا عقاب، ففي صحيح مسلم عن عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا» - يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ .

3- صلاة العصر هي الصلاة الوسطى ، التي قال تعالى: « حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ » الآية 238 من سورة البقرة ، لأن الناس إذا شُغلوا عن الفجر بنومهم ، شُغلوا عن العصر بمعاشهم.

4- من صلى صلاة العصر في جماعة كتبته الملائكة من الساجدين الراكعين المُصلين القائمين الخاشعين، وصعدت إلى الله تعالى تقول: يا رب عبدك فلان جئناه وأتيناه وهو يُصلي، وتركناه وهو يُصلي، حيث تتناوب الملائكة في هذين الوقتين، في صلاة العصر والفجر.

5- صلاة العصر تجعل الملائكة تشهد لك عن الله سبحانه وتعالى.

6- والدعاء بعد صلاة العصر مستجاب، حيث إن الدعاء بعد الصلوات المكتوبة مستجاب ، وصلاة العصر أوسطها.

عدد ركعات صلاة العصر 

ورد أن صلاة العصر أربع ركعاتٍ سريةٍ بدون سُننٍ قبليةٍ أو بعديةٍ وقد تُصلّى قبلها أربع ركعات سُنة قبلية، إلا أن ركعات السُنة قبل صلاة العصر ، هي سُنّة غير مؤكدة، وصلاة العصر إحدى الصلوات المفروضة، ووقتها حين يصير ظلّ كل شيءٍ مثليه أي ضعفيه

صلاة العصر

تعد صلاة العصر هي الفريضة الثالثة التي يؤدّيها المسلم في النهار بعد صلاة الفجر والظهر، وتأتي في المنتصف، وهي من الصلوات المهمة، فقد ورد في أهميّة الحفاظ على صلاة العصر العديد من النصوص الشريفة .

 ولا تختلف صلاة العصر عن باقي الصلوات من حيث طريقة الأداء، وهي مثل صلاة الظهر تُصلّى سرًا بخفض الصوت في القراءة فيها، ويبلغ عدد ركعاتها أربع ركعات.

و قد أقسم الله سبحانه وتعالى بوقت العصر في كتابه العزيز: «وَالْعَصْرِ»، وسُمّيت سورةٌ في القرآن باسم العصر للدلالة على عظيم هذا الوقت عند الله سبحانه، وصلاة العصر تُعرف باسم الصلاة الوُسطى، ففيما رواه أحمد والترمذي،  أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الصلاة الوسطى صلاة العصر ».

أعراض ارتفاع السكر في الدم
القوات المسلحة
سلمى أبو ضيف
ازالة تعدي
