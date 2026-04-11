موعد أذان العصر فى القاهرة والمحافظات 11 أبريل 2026

موعد أذان العصر.. خلال الساعات الأخيرة كثر البحث عن موعد أذان العصر ، لذلك سنذكر لكم موعد أذان العصر اليوم 11 أبريل 2026 فى القاهرة والمحافظات.

موعد اذان العصر في القاهرة

صلاة الفجْر ٤:٠٣ ص

الشروق ٥:٣٣ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٦ ص

صلاة العَصر ٣:٣٠ م

صلاة المَغرب ٦:٢٠ م

صلاة العِشاء ٧:٤٠ م



موعد اذان العصر في الجيزة



صلاة الفجْر ٤:٠٣ ص

الشروق ٥:٣٣ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٦ ص

صلاة العَصر ٣:٣٠ م

صلاة المَغرب ٦:١٩ م

صلاة العِشاء ٧:٣٩ م



موعد اذان العصر في الإسكندرية



صلاة الفجْر ٤:٠٦ ص

الشروق ٥:٣٧ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م

صلاة العَصر ٣:٣٧ م

صلاة المَغرب ٦:٢٦ م

صلاة العِشاء ٧:٤٧ م

موعد اذان العصر في مرسى مطروح

صلاة الفجْر ٤:١٦ ص

الشروق ٥:٤٨ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:١٢ م

صلاة العَصر ٣:٤٧ م

صلاة المَغرب ٦:٣٧ م

صلاة العِشاء ٧:٥٨ م

موعد اذان العصر في أسوان

صلاة الفجْر ٤:٤٢ ص

الشروق ٦:٠٧ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٢٥ م

صلاة العَصر ٣:٥٤ م

صلاة المَغرب ٦:٤٤ م

صلاة العِشاء ٨:٠٠ م

موعد اذان العصر في شرم الشيخ

صلاة الفجْر ٣:٥٥ ص

الشروق ٥:٢٣ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٤ ص

صلاة العَصر ٣:١٦ م

صلاة المَغرب ٦:٠٦ م

صلاة العِشاء ٧:٢٤ م



موعد اذان العصر في الإسماعيلية

صلاة الفجْر ٣:٥٨ ص

الشروق ٥:٢٨ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٢ ص

صلاة العَصر ٣:٢٧ م

صلاة المَغرب ٦:١٧ م

صلاة العِشاء ٧:٣٧ م



موعد اذان العصر في الفيوم

صلاة الفجْر ٤:٠٦ ص

الشروق ٥:٣٥ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٨ ص

صلاة العَصر ٣:٣١ م

صلاة المَغرب ٦:٢١ م

صلاة العِشاء ٧:٤٠ م



موعد اذان العصر في الزقازيق

صلاة الفجْر ٤:٠١ ص

الشروق ٥:٣١ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٥ ص

صلاة العَصر ٣:٣٠ م

صلاة المَغرب ٦:١٩ م

صلاة العِشاء ٧:٤٠ م

لماذا سميت صلاة العصر بهذا الاسم

سميت بذلك لمعاصرتها وقت الغروب، وأول وقتها الزيادة على ظل المثل، وآخر وقتها غروب الشمس. وبين هذين سبعة أوقات ، أولها وقت فضيلة : ويبدأ بأول الوقت وبمقدار الاستعداد والصلاة كما في الظهر تمامًا، وثانيها وقت اختيار : ويدخل بأول الوقت ويستمر إلى وقت ظل المثلين، وثالثها: وقت جواز بلا كراهة : ويبدأ بأول الوقت ويمتد إلى الاصفرار، ورابعها وقت جواز بكراهة : ويبدأ بالاصفرار ويستمر حتى يبقى من الوقت ما يسعها، وخامسها وقت حرمة : وهو آخر الوقت بحيث يبقى منه مالا يسعها، وسادسها وقت ضرورة : وهو آخر الوقت إذا زالت الموانع ، وسابعها وقت عذر : وهو وقت الظهر لمن يجمع جمع تقديم.