موعد أذان العصر فى القاهرة والمحافظات 11 أبريل 2026

موعد أذان العصر.. خلال الساعات الأخيرة كثر البحث عن موعد أذان العصر ، لذلك سنذكر لكم موعد أذان العصر اليوم 11 أبريل 2026 فى القاهرة والمحافظات.
موعد اذان العصر في القاهرة
صلاة الفجْر ٤:٠٣ ص
الشروق ٥:٣٣ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٦ ص
صلاة العَصر ٣:٣٠ م
صلاة المَغرب ٦:٢٠ م
صلاة العِشاء ٧:٤٠ م
موعد اذان العصر في الجيزة
صلاة الفجْر ٤:٠٣ ص
الشروق ٥:٣٣ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٦ ص
صلاة العَصر ٣:٣٠ م
صلاة المَغرب ٦:١٩ م
صلاة العِشاء ٧:٣٩ م
موعد اذان العصر في الإسكندرية
صلاة الفجْر ٤:٠٦ ص
الشروق ٥:٣٧ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م
صلاة العَصر ٣:٣٧ م
صلاة المَغرب ٦:٢٦ م
صلاة العِشاء ٧:٤٧ م
موعد اذان العصر في مرسى مطروح
صلاة الفجْر ٤:١٦ ص
الشروق ٥:٤٨ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:١٢ م
صلاة العَصر ٣:٤٧ م
صلاة المَغرب ٦:٣٧ م
صلاة العِشاء ٧:٥٨ م
موعد اذان العصر في أسوان
صلاة الفجْر ٤:٤٢ ص
الشروق ٦:٠٧ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٢٥ م
صلاة العَصر ٣:٥٤ م
صلاة المَغرب ٦:٤٤ م
صلاة العِشاء ٨:٠٠ م
موعد اذان العصر في شرم الشيخ
صلاة الفجْر ٣:٥٥ ص
الشروق ٥:٢٣ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٤ ص
صلاة العَصر ٣:١٦ م
صلاة المَغرب ٦:٠٦ م
صلاة العِشاء ٧:٢٤ م
موعد اذان العصر في الإسماعيلية
صلاة الفجْر ٣:٥٨ ص
الشروق ٥:٢٨ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٢ ص
صلاة العَصر ٣:٢٧ م
صلاة المَغرب ٦:١٧ م
صلاة العِشاء ٧:٣٧ م
موعد اذان العصر في الفيوم
صلاة الفجْر ٤:٠٦ ص
الشروق ٥:٣٥ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٨ ص
صلاة العَصر ٣:٣١ م
صلاة المَغرب ٦:٢١ م
صلاة العِشاء ٧:٤٠ م
موعد اذان العصر في الزقازيق
صلاة الفجْر ٤:٠١ ص
الشروق ٥:٣١ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٥ ص
صلاة العَصر ٣:٣٠ م
صلاة المَغرب ٦:١٩ م
صلاة العِشاء ٧:٤٠ م
لماذا سميت صلاة العصر بهذا الاسم
سميت بذلك لمعاصرتها وقت الغروب، وأول وقتها الزيادة على ظل المثل، وآخر وقتها غروب الشمس. وبين هذين سبعة أوقات ، أولها وقت فضيلة : ويبدأ بأول الوقت وبمقدار الاستعداد والصلاة كما في الظهر تمامًا، وثانيها وقت اختيار : ويدخل بأول الوقت ويستمر إلى وقت ظل المثلين، وثالثها: وقت جواز بلا كراهة : ويبدأ بأول الوقت ويمتد إلى الاصفرار، ورابعها وقت جواز بكراهة : ويبدأ بالاصفرار ويستمر حتى يبقى من الوقت ما يسعها، وخامسها وقت حرمة : وهو آخر الوقت بحيث يبقى منه مالا يسعها، وسادسها وقت ضرورة : وهو آخر الوقت إذا زالت الموانع ، وسابعها وقت عذر : وهو وقت الظهر لمن يجمع جمع تقديم.