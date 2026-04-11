قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يعكس عراقة التاريخ.. التفاصيل الكاملة لـ مشروع إعادة تأهيل مداخل معبد فيله بأسوان
حقيقة عبور سفن تابعة للبحرية الأمريكية مضيق هرمز
الـ"114 عالميًا" في ترتيب الجيوش.. أوغندا تعلن جاهزيتها لحماية إسرائيل
رسمياً وفقاً لآخر تحديث..أسعار البنزين والسولار اليوم
إنقاذ بصر طفل.. استخراج "فرامل دراجه" من عين صغير سوهاج
قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر
ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت وسط استمرار التوترات العالمية
وقت المفاوضات.. إيران تجبر مدمرة أمريكية على العودة وعدم عبور هرمز
استهدف شخصية دينية في سوريا .. إحباط مخطط تخريبي في دمشق وضبط 5 متهمين
قبل شم النسيم.. ضبط 310 كجم ملوحة غير صالحة للإستهلاك الآدمى بأسوان وكوم أمبو
سيطرة إيران على مضيق هرمز.. مسئول أممي يكشف الموقف القانوني من رفع مستوى المخاطر
47 جنيه سعر الدولار في الموازنة الجديدة.. شهادة بالتحسن النسبي في الأداء الاقتصادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

موعد أذان العصر فى القاهرة والمحافظات 11 أبريل 2026

شيماء جمال

موعد أذان العصر.. خلال الساعات الأخيرة كثر البحث عن موعد أذان العصر ، لذلك سنذكر لكم موعد أذان العصر اليوم 11 أبريل 2026 فى القاهرة والمحافظات.

موعد اذان العصر في القاهرة

صلاة الفجْر    ٤:٠٣ ص
الشروق    ٥:٣٣ ص
صلاة الظُّهْر    ١١:٥٦ ص
صلاة العَصر    ٣:٣٠ م
صلاة المَغرب    ٦:٢٠ م
صلاة العِشاء    ٧:٤٠ م
 

موعد اذان العصر في الجيزة
 

صلاة الفجْر    ٤:٠٣ ص
الشروق    ٥:٣٣ ص
صلاة الظُّهْر    ١١:٥٦ ص
صلاة العَصر    ٣:٣٠ م
صلاة المَغرب    ٦:١٩ م
صلاة العِشاء    ٧:٣٩ م
 

موعد اذان العصر في الإسكندرية
 

صلاة الفجْر    ٤:٠٦ ص
الشروق    ٥:٣٧ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:٠١ م
صلاة العَصر    ٣:٣٧ م
صلاة المَغرب    ٦:٢٦ م
صلاة العِشاء    ٧:٤٧ م

موعد اذان العصر في مرسى مطروح
صلاة الفجْر    ٤:١٦ ص
الشروق    ٥:٤٨ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:١٢ م
صلاة العَصر    ٣:٤٧ م
صلاة المَغرب    ٦:٣٧ م
صلاة العِشاء    ٧:٥٨ م

موعد اذان العصر في أسوان
صلاة الفجْر    ٤:٤٢ ص
الشروق    ٦:٠٧ ص
صلاة الظُّهْر    ١٢:٢٥ م
صلاة العَصر    ٣:٥٤ م
صلاة المَغرب    ٦:٤٤ م
صلاة العِشاء    ٨:٠٠ م

موعد اذان العصر في شرم الشيخ
صلاة الفجْر    ٣:٥٥ ص
الشروق    ٥:٢٣ ص
صلاة الظُّهْر    ١١:٤٤ ص
صلاة العَصر    ٣:١٦ م
صلاة المَغرب    ٦:٠٦ م
صلاة العِشاء    ٧:٢٤ م
 

موعد اذان العصر في الإسماعيلية

صلاة الفجْر    ٣:٥٨ ص
الشروق    ٥:٢٨ ص
صلاة الظُّهْر    ١١:٥٢ ص
صلاة العَصر    ٣:٢٧ م
صلاة المَغرب    ٦:١٧ م
صلاة العِشاء    ٧:٣٧ م
 

موعد اذان العصر في الفيوم
صلاة الفجْر    ٤:٠٦ ص
الشروق    ٥:٣٥ ص
صلاة الظُّهْر    ١١:٥٨ ص
صلاة العَصر    ٣:٣١ م
صلاة المَغرب    ٦:٢١ م
صلاة العِشاء    ٧:٤٠ م
 

موعد اذان العصر في الزقازيق

صلاة الفجْر    ٤:٠١ ص
الشروق    ٥:٣١ ص
صلاة الظُّهْر    ١١:٥٥ ص
صلاة العَصر    ٣:٣٠ م
صلاة المَغرب    ٦:١٩ م
صلاة العِشاء    ٧:٤٠ م

لماذا سميت صلاة العصر بهذا الاسم

سميت بذلك لمعاصرتها وقت الغروب، وأول وقتها الزيادة على ظل المثل، وآخر وقتها غروب الشمس. وبين هذين سبعة أوقات ، أولها وقت فضيلة : ويبدأ بأول الوقت وبمقدار الاستعداد والصلاة كما في الظهر تمامًا، وثانيها وقت اختيار : ويدخل بأول الوقت ويستمر إلى وقت ظل المثلين، وثالثها: وقت جواز بلا كراهة : ويبدأ بأول الوقت ويمتد إلى الاصفرار، ورابعها وقت جواز بكراهة : ويبدأ بالاصفرار ويستمر حتى يبقى من الوقت ما يسعها، وخامسها وقت حرمة : وهو آخر الوقت بحيث يبقى منه مالا يسعها، وسادسها وقت ضرورة : وهو آخر الوقت إذا زالت الموانع ، وسابعها وقت عذر : وهو وقت الظهر لمن يجمع جمع تقديم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل

