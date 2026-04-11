الإفتاء تكشف عن أحب البيوت إلى الله

كشفت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، عن أحب البيوت الى الله.

أحب البيوت إلى الله

قالت الإفتاء إن البيت الذي يكفل اليتامى هو أحبُّ البيوت إلى الله تعالى.

واستدلت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَبَّ الْبُيُوتِ إِلَى اللهِ، بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ مُكْرَمٌ». أخرجه الطبراني في "الكبير"، والشهاب في "مسنده"، والبيهقي في "شعب الإيمان"، وأبو نعيم في "حلية الأولياء"، والحديث وإن كان فيه ضعف، فيؤخذ به في فضائل الأعمال كما قرره المحدثون.

وتابعت: ومثله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ، وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ» أخرجه الإمام البخاري في "الأدب المفرد"، وابن ماجه في "السنن"، والطبراني في "الأوسط". والحديث وإن كان فيه ضعف، فيؤخذ به في فضائل الأعمال كما قرره المحدثون.

كفالة اليتيم في الإسلام

قالت دار الإفتاء المصرية، إن كفالة اليتيم من أفضل الأعمال وأعظمها ثوابًا عند الله سبحانه وتعالى، فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم - قال: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا» وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى. أخرجه البخاري في "صحيحه".

كما أخرج مسلمٌ في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «كَافِلُ الْيَتِيمِ له أو لِغَيْرِهِ أنا وهو كَهَاتَيْنِ في الْجَنَّةِ» وأشار بإصبعيه السبَّابَة والوُسْطَى.

وذكرت دار الإفتاء، في منشور لها على فيس بوك، أن كفالة اليتيم الذي مات أبوه قبل أن يبلغ الحلم أو لم يتجاوز خمس عشرة سنة تكون برعايته المادية والمعنوية، يعني في جميع شؤون حياته ومعيشته مأكلًا ومشربًا وملبسًا ومسكنًا وتأديبًا وتعليمًا وتثقيفًا وزواجًا، وغير ذلك من ضروريات الحياة وحاجيَّاتها؛ كما يفعل الوالدان مع ولدهما بالضبط، حتى يصل إلى مرحلة الاستقلال التامة نفسيًّا واجتماعيًّا وماليًّا بحيث يكون قادرًا على بناء أسرته بنفسه.

وأوضحت دار الإفتاء أن إضافة الطفل المكفول لنظام التأمين الصِّحِّي الخاصِّ بالأسرة الكافلة يُعدُّ من أوجُهِ الكفالةِ التي يُثابُ الكافلُ عليها شرعًا، ويَنالُ بها عظيمَ الثواب وواسِعَ العطاء مِن المَوْلَى عَزَّ وَجَلَّ، ويدخل هذا في عموم قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ [البقرة: 220]. وهي وسيلةٌ لتحقيق ما اشترطه المُشَرِّع المصري من ضرورة توفير الرعاية الصحية للطفل المكفول.

وأفتت دار الإفتاء بأنه يجوز شرعًا بناءُ المساكن للأيتام وتمليكُهم إيَّاها أو ترميمُ المنازل لهم ويُعَدُّ ذلك صدقةِ جاريةِ، وهو عملٌ طيبٌ يثابُ عليه المرءُ في الآخرةِ.

كما يجوز شرعًا لكافل اليتيم أن يكتب له من ماله بعد وفاته ما شاء، ويُعَدُّ ذلك من باب الوصية، والوصية تجوز للوارث وغيره في حدود الثلث، وتُنَفَّذ بلا حاجة لإذن الورثة، وتجوز فيما زاد عن الثلث، ولا تُنَفَّذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه، كما يجوز لكافل اليتيم أن يعطيه ما شاء من ماله حال حياته دون قيد عليه ما دام يرى المصلحة في ذلك.