الأسطورة والساحر .. تراكم الإنذارات يهدد ثنائي الزمالك بالغياب عن قمة الأهلي

يواجه فريق الزمالك أزمة محتملة قبل مواجهة القمة المرتقبة أمام الأهلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بسبب تراكم البطاقات الصفراء لدى بعض لاعبيه.

وبات المهاجم ناصر منسي مهددًا بالغياب عن اللقاء في حال حصوله على إنذار جديد خلال المباريات المقبلة، ما قد يحرمه من المشاركة في واحدة من أهم مباريات الموسم.

كما يواجه البرازيلي خوان بيزيرا خطر الغياب عن القمة المنتظرة يوم 1 مايو المقبل، بعدما تلقى إنذارين بالفعل، حيث يعني حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة إنبي غيابه بشكل رسمي عن ديربي الكرة المصرية.

ويترقب الجهاز الفني للزمالك موقف اللاعبين خلال المباريات القادمة، في ظل أهمية الحفاظ على القوام الأساسي قبل المواجهة الحاسمة أمام الأهلي.