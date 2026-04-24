بالأحمر اللافت.. ميرهان حسين تشعل مواقع التواصل بإطلالة جديدة

خطفت الفنانة ميرهان حسين أنظار متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”.

وظهرت ميرهان حسين بإطلالة أنيقة وجريئة نسبيًا، حيث ارتدت بدلة حمراء في أجواء خارجية مميزة، وذلك خلال تواجدها على هامش فعاليات مهرجان هوليوود للفيلم العربي الذي أُقيم مؤخرًا.

واعتمدت تسريحة شعر مشدودة للخلف بأسلوب بسيط وراقي، مع مكياج ناعم أبرز جمال ملامحها.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من جمهورها، الذين أشادوا بإطلالتها التي جمعت بين الرقي والجرأة في آن واحد.

يُذكر أن ميرهان حسين ظهرت كضيفة شرف في مسلسل “درش” خلال موسم دراما رمضان الماضي، وهو من بطولة مصطفى شعبان، وشارك فيه عدد من النجوم أبرزهم سهر الصايغ ورياض الخولي ونضال الشافعي.