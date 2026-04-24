في موسم برج الثور.. استقرار وهدوء يسيطران على الأجواء الفلكية

يبدأ موسم برج الثور في الفترة من 20 أبريل ويستمر حتى 20 مايو، حيث يشهد هذا التوقيت حالة فلكية تميل إلى الهدوء والاستقرار، وفقًا لتأثيرات الكواكب المرتبطة بالبرج الترابي المعروف بعناده وحبه للأمان.

ويعرف مواليد برج الثور خلال هذا الموسم بزيادة رغبتهم في ترتيب أولوياتهم المالية والعاطفية، مع التركيز على بناء حياة أكثر ثباتًا بعيدًا عن التقلبات السريعة.

كما يشهد الكثيرون منهم حالة من الإصرار على تحقيق الأهداف بشكل عملي وبخطوات ثابتة.

فلكيًا، يرتبط هذا الموسم بطاقة تدفع نحو الصبر وإعادة تقييم القرارات، سواء في العلاقات أو العمل، ما يجعله فترة مناسبة لبدء مشاريع طويلة المدى أو اتخاذ قرارات تحتاج إلى تفكير عميق.

وينصح خلال موسم الثور بالابتعاد عن التسرع، والتركيز على الواقعية في التعامل مع الفرص المتاحة، خاصة أن هذا البرج يميل إلى النجاح عندما يعمل بهدوء وبإصرار دون ضغوط.