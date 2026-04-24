قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

5 سيارات زيرو سجلت أعلى انخفاض في الأسعار خلال أبريل

عزة عاطف

شهد سوق السيارات المصري في أبريل 2026 موجة من التصحيحات السعرية التي طالت عددًا من الطرازات الحديثة، حيث بادر وكلاء العلامات التجارية الكبرى بإعلان تخفيضات رسمية ملحوظة تهدف إلى تنشيط حركة المبيعات واستعادة التوازن بين العرض والطلب. 

وتأتي هذه التراجعات في ظل استقرار التدفقات النقدية وتوافر المعروض من موديلات عام 2026، مما فتح الباب أمام المستهلكين لاقتناء سيارات "زيرو" بتكلفة أقل وقيمة مضافة أعلى، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين المحركات التقليدية والوافدين الجدد من فئة السيارات الكهربائية التي سجلت الهبوط الأكبر في قيمتها السوقية.

سعر آرك فوكس ألفا T5

تربعت آرك فوكس ألفا T5 على عرش التراجعات السعرية خلال شهر أبريل، حيث أعلن وكيلها عن تخفيض رسمي مذهل وصل إلى 100,000 جنيه مصري. 

وأصبحت الفئة الأولى "Air" بسعر 1,499,900 جنيه، بينما استقر سعر الفئة الثانية "Pro" عند 1,649,900 جنيه. وتعتمد هذه السيارة على منظومة دفع كهربائية متطورة تولد قوة 95 حصانًا، مع بطارية تمنحها القدرة على قطع مسافة 425 كم في الشحنة الواحدة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن التكنولوجيا الصديقة للبيئة بتكلفة أقل.

هيونداي أكسنت RB وتراجع أسعار المجمع محليًا

​سجلت سيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2026، وهي الأوسع انتشارًا في فئة السيدان المجمعة محليًا، تراجعًا في أسعارها الرسمية بقيمة بلغت حوالي 30,000 جنيه لبعض الفئات خلال تحديثات أبريل. وأصبحت أسعارها تبدأ من حوالي 670,000 جنيه وتصل إلى 810,000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا. 

وتعتمد أكسنت RB على محركها الاعتمادي سعة 1600 سي سي الذي يولد قوة 125 حصانًا، وتتميز بتوفر قطع غيارها في كل مكان وسهولة صيانتها، ما يجعل هذا التخفيض حافزًا قويًا للمقبلين على الشراء في الفئة الاقتصادية.

شيري أريزو 5 المجمعة محليًا تستجيب لمتغيرات السوق

شهدت شيري أريزو 5 موديل 2026، وهي السيارة التي تحظى بثقة واسعة في الشارع المصري، انخفاضات سعرية تراوحت ما بين 10,000 و26,000 جنيه باختلاف الفئات. 

وبدأت أسعار الفئة المانيوال من 665,000 جنيه، في حين جاءت أول فئة أوتوماتيك بسعر 699,000 جنيه. وتستمد السيارة قوتها من محرك اعتمادى سعة 1500 سي سي ينتج قوة 114 حصانًا، وتتميز بتوافر قطع غيارها بأسعار تنافسية وسهولة صيانتها لدى مراكز الخدمة المنتشرة في كافة المحافظات.

سعر كي جي إم توريس

دخلت العلامة الكورية "كي جي ام" سباق التخفيضات بطرازها القوي "توريس"، حيث سجلت فئة الدفع الرباعي "Adventure Plus 4x4" انخفاضًا قدره 41,000 جنيه، ليتراجع سعرها الرسمي إلى 1,999,000 جنيه بدلاً من 2,040,000 جنيه. 

وتقدم توريس أداءً قويًا بفضل محركها التيربو سعة 1500 سي سي الذي يولد 163 حصانًا، وتنفرد بتصميم هجومي ومقصورة داخلية مدججة بالتقنيات وأنظمة الأمان المتطورة التي تجعلها منافسًا شرسًا في فئة الـ SUV الكبيرة.

سعر شيفروليه أوبترا 2027

​في خطوة لتعزيز تنافسية موديلات 2027، استقرت أسعار شيفروليه أوبترا الجديدة عند مستويات جاذبة بعد سلسلة من التعديلات السعرية في أبريل، حيث تبدأ أسعارها الرسمية من 765,000 جنيه للفئة الأولى وتصل إلى 790,000 جنيه للفئة الأعلى. 

وتأتي أوبترا 2027 بمواصفات متطورة تشمل محركًا سعة 1500 سي سي متصل بناقل حركة CVT، وتجهيزات أمان شاملة مثل الوسائد الهوائية ونظام الثبات الإلكتروني، بالإضافة إلى شاشة تعمل باللمس تدعم الأنظمة الذكية، مما يجعلها منافسًا قويًا في فئة السيدان العائلية تحت حاجز الـ 800 ألف جنيه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

