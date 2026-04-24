الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بدفعلها 200 ألف جنيه.. أول رد من مسلم على اتهامات طليقته

مسلم وطليقته
مسلم وطليقته
سعيد فراج

نشر المطرب الشعبي مسلم، بثًا مباشرًا عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، رد من خلاله على هجوم طليقته ضحى عليه، بعد أزمة النقفة. 

ونفى مسلم، ما قالته طليقته ضحى، بأنه لا يقوم بالإنفاق على ابنتهما، مؤكدًا أنه يدفع لها 200 ألف جنيه كل 5 أشهر، ولديه مستندات لدى محاميه تثبت ما يقول. 

واستنكر مسلم، تدخل البعض في حياته الخاصة وقال إنه مطرب ولا يجب محاسبته إلا على أعماله الفنية فقط. 

طليقة مسلم 

وكانت ضحى -طليقة المطرب الشعبي مسلم- نشرت ستوري جديدا عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، بعد أزمة النفقة الأخيرة.

وكتبت طليقة مسلم: «معنديش أى مشكلة نطلع اسكرينات لبعض ونشوف مين فينا الغلطان بس أنا مش هعمل كده لأن مش هبرر لنفسي إن أنا كويسة ولا وحشة لحد، أنا ليا ابنى ويتصرف عليه بالقانون وغصب عن أى حد.. یعنی مش مشكله اطلع وحشة أهم حاجة ابنی». 

وكانت طليقة مسلم، نشرت بثا مباشرا عبر حسابها بتطبيق انستجرام، استغاثت فيه من تراكم الديون عليها بسبب مرورها بأمور مادية صعبة وعدم مقدرتها الصرف على طفلها.

المطرب مسلم 

من جهة أخرى، أعلن الفنان مسلم عن استعداده لطرح ألبومه الغنائي الجديد خلال شهر مايو المقبل، في خطوة ينتظرها جمهوره بعد النجاحات التي حققها خلال الفترة الماضية.

وأوضح مسلم أن الألبوم الجديد يضم 10 أغنيات متنوعة تجمع بين الطابع الدرامي والرومانسي إلى جانب عدد من الأغاني المبهجة، مؤكدًا حرصه على تقديم تجربة مختلفة ترضي أذواق الجمهور المتنوعة.

وأضاف أن العمل استغرق وقتًا طويلًا من التحضير، حيث ركّز على اختيار كلمات وألحان تعبر عن مشاعر حقيقية وقريبة من المستمع.

وأشار إلى أن الألبوم يحمل العديد من المفاجآت، أبرزها تعاونات غير متوقعة مع فنانين عالميين من خارج مصر، وهو ما اعتبره خطوة مهمة في مشواره الفني  ولفت إلى أن هذه التعاونات ستشكل نقلة نوعية في شكل الموسيقى التي يقدمها.

وأكد مسلم أن فريق العمل حرص على تقديم جودة إنتاجية عالية، سواء على مستوى التوزيع الموسيقي أو التصوير.

واختتم مسلم تصريحاته بالتأكيد على حماسه الكبير لطرح الألبوم، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور، وأن يكون خطوة جديدة تضاف إلى مسيرته الفنية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطًا فنيًا مكثفًا. 

