قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة فريقه لمواجهة خيتافي، في إطار الجولة 32 ببطولة الدوري الإسباني.

وجاءت قائمة برشلونة الرسمية لمواجهة خيتافي في الجولة 32 لمسابقة الدوري الإسباني، على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: جوان جارسيا، تشيزني، إيدير أليير.

في خط الدفاع: كانسيلو، بالدي، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، جول كوندي، ألفارو كورتيس، تشافي إسبارت.

في خط الوسط: جافي، بيدري، فيرمين، مارك كاسادو، أولمو، فرينكي دي يونج، تومي.

في خط الهجوم: فيران توريس، ليفاندوفسكي، راشفورد، روني.