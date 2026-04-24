الهضبة نموذج استثنائي .. محمود ياسين جونيور : أتمنى تجسيد قصة عمرو دياب

تصدر الفنان محمود ياسين جونيور، مؤشرات البحث (تريند) بعد حلقته في برنامج «أسرار النجوم» مع إنجي علي عبر إذاعة «نجوم إف إم» أمس الخميس.

وخلال الحلقة، قال جونيور، إنه يتمنى تقديم سيرة ذاتية للفنان عمرو دياب، قائلًا: «أتمنى تجسيد قصة عمرو دياب، فلم يتم تقديم سير ذاتية لكثير من المطربين في مصر، باستثناء أم كلثوم وعبد الحليم حافظ».

وأضاف محمود ياسين جونيور: «الهضبة نموذج استثنائي، فهو قادر على النجاح كل عام، وما يقدمه يستحق الدراسة، ويجذب جميع الأجيال، وقد التقيت به وكانت من أجمل اللحظات في حياتي».

وعلى الصعيد الشخصي، أكد محمود ياسين جونيور، أنه يفضل الاستقرار في عمله قبل التفكير في الارتباط، موضحًا: «أخشى من فكرة الانفصال، وأرى أن العلاقة الناجحة تقوم على التوازن والدعم المتبادل».

كما تحدث عن غيرته على شقيقته، مشيرًا إلى أن علاقتهما أصبحت أكثر نضجًا مع مرور الوقت، رغم رفضه في البداية دخولها مجال التمثيل.

أعمال محمود ياسين جونيور

وكان أحدث أعمال محمود ياسين جونيور، هو مشاركته في بطولة مسلسل وننسى اللي كان، مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

تدور أحداث مسلسل وننسى اللي كان حول شخصية “جليلة رسلان”، التي تجسّدها ياسمين عبد العزيز، وهي فنانة معروفة تواجه تهديدات وضغوطًا غير متوقعة في عالم الشهرة والصراع النفسي والاجتماعي، ما يدفعها إلى التعامل مع مواقف معقدة من ضمنها الاعتماد على فريق يساندها في مواجهة التحديات، وتبرز خلال الأحداث جوانب من العلاقات الإنسانية، القوة والضعف، وكيفية التعامل مع الماضي والذكريات التي يصعب نسيانها.

العمل من بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شيرين رضا، إنجي كيوان.