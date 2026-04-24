إيهاب طومسون يكشف تفاصيل علاج يستهدف السرطان بدقة

كشف الدكتور إيهاب طوسون، أستاذ كيمياء الدم والأنسجة بكلية العلوم بجامعة طنطا، عن تفاصيل جديدة في الابتكار العلاجي الذي يعمل عليه فريقه لمكافحة السرطان باستخدام جزيئات "الجلوكوزيدين" النانوية.

بيئة حمضية فقيرة بالأكسجين

وأوضح أن الخلايا السرطانية تتميز بقدرتها العالية على استهلاك الجلوكوز، بما يفوق الخلايا الطبيعية بنحو 200 مرة، كما أنها تنمو في بيئة حمضية فقيرة بالأكسجين، وهو ما استغلّه الفريق في تصميم العلاج الجديد.

تعديل جزيئات الجلوكوز

وأشار إلى أن "الجلوكوزيدين" يتم تحضيرها من خلال تعديل جزيئات الجلوكوز بتفاعل كيميائي بسيط، لتتحول إلى مادة تستهدف الخلايا السرطانية مباشرة دون الإضرار بالخلايا السليمة، بما يحقق مفهوم العلاج الموجه بدقة عالية.

توقف ملحوظ في نمو الخلايا

وأكد أن التجارب التي أُجريت على الفئران أظهرت نتائج قوية، حيث انخفض حجم الأورام بنسبة وصلت إلى 70%، مع توقف ملحوظ في نمو الخلايا السرطانية الجديدة.

اعتماده بشكل نهائي

وفي مفاجأة لافتة، أوضح أن تكلفة الجرعة الكاملة من العلاج لن تتجاوز 10 آلاف جنيه، ما يجعله خيارًا علاجيًا واعدًا ومرشحًا لأن يكون في متناول شريحة كبيرة من المرضى حال اعتماده بشكل نهائي.

