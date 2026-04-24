قفزة علمية في علاج السرطان.. ابتكار مصري يقلل سمية الكيماوي ويستهدف الخلايا بدقة

أعلن الدكتور إيهاب طوسون، أستاذ كيمياء الدم والأنسجة بكلية العلوم بجامعة طنطا، عن تحقيق فريقه البحثي تقدمًا مهمًا في تطوير علاج مبتكر للسرطان يعتمد على جزيئات نانوية تُعرف باسم "الجلوكوزيدين".

الفكرة الأساسية للعلاج

وأوضح أن الفكرة الأساسية للعلاج تقوم على ما يُعرف بـ"العلاج الموجه"، حيث يتم توجيه الجسيمات النانوية مباشرة إلى الخلايا السرطانية، ما يساعد على زيادة فاعلية العلاج وتقليل الضرر الواقع على الخلايا السليمة.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" مع الإعلامي أحمد فايق على قناة dmc، إلى أن التجارب الأولية على الحيوانات أظهرت نتائج مبشرة للغاية، ما شجع الفريق على الانتقال إلى مرحلة التجارب السريرية على البشر.

تقليل السُمية المصاحبة للعلاج الكيميائي

وأضاف أن هذا النوع من العلاجات يساهم بشكل كبير في تقليل السُمية المصاحبة للعلاج الكيميائي التقليدي، ويحمي الأعضاء الحيوية مثل الكبد والرئة والقلب والثدي من الآثار الجانبية القاسية، مؤكدًا أن النتائج الأولية تبعث على التفاؤل بإمكانية تطوير بدائل أكثر أمانًا وفعالية لعلاج السرطان في المستقبل.

