أصل الحكاية

أعراضه تشبه الإنفلونزا.. ما هو سرطان الدم النخاعي الحاد (AML)؟

في كثير من الأحيان، قد تخفي الأعراض البسيطة أمراضًا خطيرة، وهو ما كشفته قصة شابة ظنت أنها تعاني من نزلة برد عادية، قبل أن تكتشف إصابتها بأحد أخطر أنواع السرطان، وهو سرطان الدم النخاعي الحاد (AML)، الذي يتطور بسرعة ويهدد الحياة إذا لم يتم اكتشافه مبكرًا.

بداية القصة: أعراض خادعة

بحسب صحيفة "The Mirror" البريطانية، بدأت قصة الشابة ألانة ماثيوز عندما شعرت بأعراض تشبه الإنفلونزا، مثل التعب وصعوبة التنفس، ومع استمرار الحالة، ظن الأطباء في البداية أنها تعاني من عدوى في الصدر، قبل أن يتبين لاحقًا أن التشخيص كان مختلفًا تمامًا، حيث أُصيبت بـسرطان الدم النخاعي الحاد (AML)، وهو نوع سريع وشديد العدوانية من سرطان الدم.

الشابة ألانة ماثيوز 

ما هو سرطان الدم النخاعي الحاد؟

سرطان الدم النخاعي الحاد هو نوع من سرطانات الدم يصيب خلايا الدم البيضاء، ويتميز بسرعة تطوره، ما يجعله بحاجة إلى تدخل طبي عاجل، وغالبًا ما تظهر أعراضه خلال فترة قصيرة، ثم تتفاقم تدريجيًا، ومن أبرزها:

  • شحوب في الجلد.
  • إرهاق وضعف عام مستمر.
  • ضيق في التنفس.
  • التهابات متكررة.
  • كدمات أو نزيف غير طبيعي مثل نزيف اللثة أو الأنف.
  • فقدان الوزن دون سبب واضح.

نسب الشفاء والتحديات

رغم التقدم الطبي في علاج سرطانات الدم، لا يزال سرطان الدم النخاعي الحاد من أصعب الأنواع، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 30% فقط من المرضى يتمكنون من النجاة منه.

وفي المملكة المتحدة، يتم تسجيل أكثر من 2900 حالة سنويًا من هذا المرض، وفقًا لبيانات مؤسسات طبية متخصصة.

رحلة صراع مؤلمة

خضعت ألانة لعلاج كيميائي مكثف، ومرت بفترة تحسن مؤقتة، تمكنت خلالها من مواصلة حياتها الطبيعية بل والتخرج من الجامعة بتفوق، لكن المرض عاد مجددًا بعد فترة قصيرة، لتدخل في مراحل علاج أكثر صعوبة، شملت المشاركة في تجارب سريرية لأدوية جديدة.

ورغم بعض المؤشرات الإيجابية في البداية، إلا أن حالتها تدهورت لاحقًا، وأبلغها الأطباء بعدم وجود خيارات علاجية إضافية.

لحظات إنسانية قبل النهاية

في موقف مؤثر، قررت ألانة وزوجها تنظيم حفل زفافهما خلال خمسة أيام فقط، بعد إدراك صعوبة الحالة، ليكون حدثًا استثنائيًا جمع بين الألم والأمل.

وبحسب المقربين منها، احتفظت ألانة بروحها الإيجابية حتى النهاية، وكانت دائمًا مصدر دعم لمن حولها، رغم معاناتها الشديدة.

سرطان الدم النخاعي الحاد سرطان الدم النخاعي الحاد AML الإنفلونزا السرطان سرطان الدم

