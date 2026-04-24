الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

هل يتحول الخبز المجمد إلى خطر؟.. حسم الجدل حول تخزين الخبز في الفريزر وعلاقته بالسرطان

الخبز المجمد
محمد البدوي

تنتشر بين كثير من الأسر عادات مختلفة لتخزين الخبز بهدف الحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة، خاصة مع ارتفاع الأسعار ورغبة المواطنين في تقليل الهدر اليومي. 

وضع الخبز في الفريزر 

ويُعد وضع الخبز في الفريزر من أكثر الطرق شيوعًا، إلا أن الجدل يتجدد دائمًا حول مدى أمان هذه الطريقة وتأثيرها على الصحة، وما إذا كانت قد ترتبط بظهور أمراض خطيرة مثل السرطان. 

وفي ظل هذه التساؤلات، توضح خبيرة تغذية حقيقة ما يتم تداوله، وتكشف الفوائد والأضرار المحتملة لتخزين الخبز، مع تقديم نصائح مهمة للحفاظ على قيمته الغذائية وسلامته عند الاستهلاك.

محاضر ل ٣ مخابز تلاعبت فى الخبز ببورسعيد

تخزين الخبز داخل الفريزر

وأكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، أن تخزين الخبز داخل الفريزر يُعد وسيلة عملية وفعالة للحفاظ عليه لفترة أطول، إلا أنه قد يؤدي إلى بعض التغيرات في الطعم والقوام مقارنة بالخبز الطازج، دون أن يشكل ذلك خطورة مباشرة على الصحة.

الطريقة الصحيحة لتخزين الخبز

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن الطريقة الصحيحة لتخزين الخبز تعتمد على استخدام أكياس محكمة الغلق مخصصة للتجميد، مع تقسيم الكمية إلى أجزاء صغيرة لتجنب إعادة التسخين المتكرر، وهو ما يساعد في الحفاظ على جودة الخبز لأطول فترة ممكنة.

اضرار تناول الخبز

القيمة الغذائية والطعم

وشددت على أن تخزين الخبز لفترات طويلة لا يرتبط بشكل مباشر بالإصابة بالسرطان، لكنه قد يؤدي إلى تغيرات في تركيب النشويات، ما ينعكس على القيمة الغذائية والطعم، وربما يؤثر على امتصاص الجسم لبعض العناصر بشكل غير مباشر.

إعادة تسخين الخبز

وأضافت أن إعادة تسخين الخبز أكثر من مرة أو تعريضه لدرجات تحميص عالية قد يتسبب في فقدان جزء من قيمته الغذائية، مؤكدة ضرورة التخلص من الخبز الذي تظهر عليه علامات التلف مثل تغير الرائحة أو اللون، لأنه قد يكون بيئة لنمو بكتيريا ضارة.

ماذا يحدث عند تجميد الخبز؟

واختتمت بالتأكيد على أن التخزين الصحيح في الثلاجة أو الفريزر لا يسبب السرطان كما يُشاع، وإنما المشكلة تكمن في سوء الاستخدام أو إعادة التسخين بطريقة غير صحية.

أعراض ارتفاع السكر في الدم
القوات المسلحة
سلمى أبو ضيف
ازالة تعدي
