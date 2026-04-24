الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد قرار الحكومة الجديد

عبد العزيز جمال

تصدر موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026، محركات البحث المختلفة خاصة بعد قرار الحكومة الأخير بشان موعد الإجازة ، كما يتساءل البعض عن حقيقة ترحيل الإجازة إلى الخميس المقبل.|

وأعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن غد السبت الموافق 25 أبريل 2026 سيكون عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك احتفالًا بذكرى عيد تحرير سيناء.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

ويأتي هذا القرار ليضع نهاية لحالة الانتظار والتكهنات التي شغلت الموظفين في القطاعين الحكومي والعام خلال الفترة الماضية، خاصة بعد انتشار توقعات باحتمال ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس أو الأحد بهدف إتاحة عطلة أطول، وهو ما تم حسمه رسميًا بالإبقاء على الموعد المحدد دون تغيير.

الحكومة تعلن رسميًا موعد إجازة 25 أبريل

أصدر رئيس الوزراء قرارًا رسميًا بأن يكون السبت الموافق 25 أبريل 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، تشمل العاملين في:

الوزارات

  • المصالح الحكومية
  • الهيئات العامة
  • وحدات الإدارة المحلية
  • شركات القطاع العام
  • شركات قطاع الأعمال العام

وذلك بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، التي تُعد واحدة من أبرز المناسبات الوطنية في مصر، تخليدًا لذكرى استرداد أرض سيناء وعودة السيادة المصرية عليها.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 للقطاع الخاص

أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم الثلاثاء، أن يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026 يُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وأوضح الوزير أن ذلك يأتي تنفيذًا لحكم المادة (129) من قانون العمل، وفي ضوء قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 بشأن تحديد أيام العطلات والأعياد والمناسبات التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين، والذي نص في المادة الأولى – البند 8 على أن يوم 25 أبريل (عيد تحرير سيناء) يُعد من الإجازات الرسمية للعاملين.

وأضاف الوزير أنه إذا اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، استحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر،ويجوز كذلك منح العامل يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي من العامل..

وفي كتاب دوري ،ووجّه وزير العمل رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، ومديري مديريات العمل بالمحافظات، كلٌّ في حدود اختصاصه، بالعمل على نشر أحكام هذا الكتاب الدوري في مواقع العمل والإنتاج والتنبيه نحو وضعه موضع التنفيذ

لا ترحيل لإجازة عيد تحرير سيناء هذا العام

على عكس ما حدث في مناسبات سابقة، قررت الحكومة هذه المرة الإبقاء على إجازة عيد تحرير سيناء في موعدها المحدد دون أي تعديل، حيث تقرر أن تكون يوم السبت 25 أبريل، دون ترحيلها إلى أيام عمل أخرى.

وبذلك لن يتم نقل الإجازة إلى يومي الخميس أو الأحد، رغم أن هناك سياسة متبعة في بعض الإجازات الرسمية تقضي بترحيلها إذا تزامنت مع عطلات نهاية الأسبوع.

وقد لفت هذا القرار انتباه الكثير من العاملين، خصوصًا أن يوم السبت يعد إجازة أسبوعية بالفعل في عدد كبير من المصالح الحكومية، وهو ما يجعل الاستفادة من يوم عطلة إضافي أمرًا محدودًا لدى شريحة واسعة من الموظفين. 

لماذا لم يتم ترحيل الإجازة؟

رغم أن الحكومة تتبع في بعض الأحيان سياسة ترحيل الإجازات الرسمية، إلا أن هذا الإجراء لا يُطبق على جميع المناسبات.

ويبدو أن قرار تثبيت إجازة عيد تحرير سيناء في موعدها جاء التزامًا بالموعد الرسمي للمناسبة الوطنية، دون تغيير، رغم تزامنها مع يوم السبت.

أهمية عيد تحرير سيناء

يحتفل المصريون سنويًا بـ عيد تحرير سيناء في 25 أبريل، وهي الذكرى التي تمثل استعادة آخر شبر من أرض سيناء بعد سنوات من الاحتلال.

وتحمل هذه المناسبة قيمة وطنية كبيرة لدى الشعب المصري، لذلك يتم اعتبارها إجازة رسمية مدفوعة الأجر في مختلف مؤسسات الدولة.
 

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

بعد إجازة عيد تحرير سيناء، تتضمن قائمة الإجازات الرسمية المتبقية في مصر خلال عام 2026 ما يلي:

  • الجمعة 1 مايو: عيد العمال
  • الثلاثاء 26 مايو: وقفة عيد الأضحى
  • السبت 30 مايو: عيد الأضحى المبارك
  • الخميس 18 يونيو: رأس السنة الهجرية
  • الخميس 2 يوليو: ذكرى ثورة 30 يونيو
  • الخميس 23 يوليو: عيد الثورة
  • الثلاثاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف
  • الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة

ويصل إجمالي الإجازات الرسمية خلال عام 2026 إلى نحو 18 يومًا مدفوعة الأجر، بخلاف العطلات الأسبوعية.

