مصطفى بكري يحذر: غزة تُـ ـذبح بصمت والعالم منشغل بالحرب الإيرانية

حذر الإعلامي مصطفى بكري من خطورة ما يحدث في قطاع غزة، مؤكدًا أن هناك جريمة كبرى تُرتكب بعيدًا عن أنظار العالم، في ظل انشغال المجتمع الدولي بتطورات الحرب الإيرانية.

وأوضح، خلال برنامج حقائق وأسرار، على قناة صدى البلد، أن هذا الانشغال ساهم في تراجع القضية الفلسطينية من صدارة المشهد الإعلامي والسياسي.

مخطط لإعادة تشكيل الشرق الأوسط

وأشار بكري إلى أن الأزمات المتلاحقة في المنطقة ليست وليدة الصدفة، بل تأتي في إطار مخطط لإعادة تشكيل الشرق الأوسط بما يخدم مصالح قوى بعينها؛ من خلال إشغال الشعوب بصراعات جانبية، وإبعاد التركيز عن المأساة الإنسانية في غزة.

وتساءل عن الجهات المستفيدة من هذا التحول، مؤكدًا أن إسرائيل تعد المستفيد الأول من تراجع الاهتمام الدولي بالقضية.

وأضاف أن قطاع غزة يشهد نزيفًا يوميًا في ظل أوضاع إنسانية متدهورة، بينما تتراجع الجهود الدولية الفعالة لإنهاء الأزمة، مشددًا على أن تجاهل ما يحدث يمثل خطرًا كبيرًا على مستقبل الاستقرار في المنطقة.