بكري : الرئيس السيسي أكد حماية الملاحة الدولية .. ودعم فلسطين أولويات ثابتة

أوضح الاعلامي مصطفى بكري أن تأمين الممرات الملاحية الدولية يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، نظرًا لأهميته الاستراتيجية في الحفاظ على استقرار حركة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ضرورة ضمان انسيابية الملاحة وعدم تأثرها بالأزمات الإقليمية.

كما أكد خلال حقائق وأسرار علي صدي البلد، أن القضية الفلسطينية لا تزال تحظى بمكانة متقدمة في أجندة الدولة المصرية، باعتبارها قضية محورية لا يمكن تجاهلها.

وأضاف بكري أن الرئيس السيسي تناول أيضًا أهمية دعم استقرار لبنان، مع ضرورة تجنب أي تصعيد قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع هناك، إلى جانب التأكيد على موقف مصر الثابت في دعم استقلال السودان ووحدة أراضيه.

كما أشار إلى أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي تشهد تطورًا ملحوظًا في إطار تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأشار بكري إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال حديثه أن الحرب الإيرانية ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لاحتواء تداعياتها، مؤكدًا أن مصر تواصل جهودها لمنع استمرار الصراع حفاظًا على استقرار المنطقة والعالم.