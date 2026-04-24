طريقة عمل روستو الدجاج بالزبدة بخطوات سهلة ولذيذة

يُعد روستو الدجاج بالزبدة من الأطباق الرئيسية التي تحظى بشعبية كبيرة، بفضل مذاقه الغني وسهولة تحضيره في المنزل.

وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل روستو الدجاج بالزبدة للحصول على وجبة شهية بمكونات بسيطة ونتيجة مضمونة.

طريقة عمل روستو الدجاج بالزبدة

مكونات روستو الدجاج بالزبدة:

دجاجة كاملة

ملح وفلفل حسب الرغبة

أعشاب عطرية مثل إكليل الجبل أو الأوريجانو

زيت زيتون

زبدة

طريقة عمل روستو الدجاج بالزبدة في الفرن:

ـ احشي الدجاجة بالبصل والأعشاب العطرية، ثم اربطيها جيدًا للحفاظ على شكلها أثناء الطهي.

ـ ادهني الدجاجة بزيت الزيتون من الخارج، وتبّليها بالملح والفلفل، ثم وزعي الزبدة على كامل السطح.

ـ ضعي الدجاجة في فرن ساخن لمدة 30 دقيقة، ثم خففي درجة الحرارة واتركيها تستكمل النضج.

ـ بعد مرور حوالي ساعة ونصف، اسكبي الدهون المتكونة في الصينية على الدجاجة للحصول على لون ذهبي شهي.

ـ يمكن تغطية الدجاجة بورق الفويل للحصول على نضج أعمق وطراوة أكبر.

نصائح لنجاح روستو الدجاج

ـ استخدام الأعشاب الطازجة يمنح نكهة أقوى.

ـ توزيع الزبدة بشكل متساوٍ يساعد في الحصول على جلد مقرمش.

ـ يفضل تقديم الطبق مع الأرز البسمتي لإكمال الوجبة.

لماذا يعتبر روستو الدجاج خيارًا مثاليًا؟

ويمتاز هذا الطبق بأنه يجمع بين الطعم الغني وسهولة التحضير، كما أنه مناسب للوجبات العائلية والعزومات، ويمكن تقديمه بجانب العديد من الأطباق الجانبية.