اتفزعت وبكيت.. شهيرة تنعى عبد العزيز مخيون بـ رسالة مؤثرة

نعت الفنانة شهيرة، الراحل الفنان القدير عبد العزيز مخيون ، الذي توفي صباح اليوم، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، استدعت نقله إلى أحد مستشفيات الإسكندرية، حيث تم حجزه داخل العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكتبت شهيرة عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "لا حول ولا قوة الا بالله اتفزعت اوي وبكيت لما قرأت خبر وفاتك الصادم كنت جميلا ورقيقا ومؤدبا وصاحب خلق رفيع وتعرف أقدار الناس ومتعاون وفنان استثنائي وحدث ولا حرج عن إبداعاته الفنية واحترامه لمهنته ورسالتها.. رحم اللّٰه الأستاذ الفارس النبيل..خالص تعازي لأسرته وكل محبيه أسأل اللّٰه ان يرزقه الجنة ونعيمها.. دعواتكم".

وفاة الفنان عبد العزيز مخيون

كان الفنان الراحل تعرض لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الأخيرة، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن يتم إيداعه بقسم العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية عن قرب.

وشيع جثمان الراحل، مساء اليوم الأربعاء بالمسجد الكبير بقرية زكي أفندي القبلية التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، على أن يتلقى أفراد الأسرة واجب العزاء بالقرية.