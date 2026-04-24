هل اقتربت الصفقة .. ترامب يعلن عزم إيران تقديم عرض يهدف لتلبية مطالب واشنطن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة لوكالة رويترز أن إيران تعتزم تقديم عرض يهدف إلى تلبية المطالب الأمريكية.

وقال ترامب خلال مقابلة هاتفية: "إنهم يقدمون عرضًا، وسنرى ما سيحدث".

وتأتي تصريحاته في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية الباكستانية وصول وفد إيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي إلى إسلام آباد.

وكان في استقبال عراقجي لدى وصوله وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، ورئيس أركان الجيش المشير عاصم منير، وعدد من كبار المسؤولين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عراقجي سيلتقي خلال الزيارة بالقيادة الباكستانية العليا لمناقشة آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.