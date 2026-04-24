ممثل اليونيسف بلبنان: وضع الأطفال شديد الخطورة ويتدهور منذ التصعيد الأخير

أكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في لبنان ماركولويجي كورسي أن وضع الأطفال في لبنان؛ شديد الخطورة ويتدهور خلال هذا التصعيد الأخير للنزاع، منذ مارس الماضي.

وقال كورسي - خلال مداخلة لقناة القاهرة الاخبارية اليوم /الجمعة/ - إن عددا كبيرا من الأطفال قتلوا، وأصيب مئات منهم، بالإضافة إلي نزوح مئات الألاف، ويعتبر ذلك أزمة حقوقية للأطفال.

وأشار إلى أن هؤلاء الأطفال لا يحصلون علي المنازل الملائمة، ويفتقرون إلي الملاجئ، وقد أجبروا علي مغادرة كل ما يحتاجون إليه؛ لتنفيذ الأوامر بالإخلاء، مضيفا "لا يجب أن ننسي أن نفس هؤلاء الأطفال التي نتحدث عنهم اليوم قد نزحوا مرة أخري منذ 18 شهرا، لذلك نعتبرها أزمة كبيرة بحقوق وحماية الأطفال، وأن هذا من التوابع الجسيمة لهذا النزاع" .

وأوضح أنه منذ بداية هذا التصعيد نتحدث عن قرابة 390 ألف طفل وأكثر، قد نزح منهم وخسروا أفراد عائلتهم ولا يتوافر لهم الفرصة للوصول إلي الرعاية الأساسية، لذلك نقوم بمعالجة هذه الاحتياجات الفورية؛ فيما يتعلق بالمياه والنظافة الشخصية ومياه الشرب.

وأضاف "نعمل علي الإسراع لتقديم الجهود وخاصة الدعم النفسي مع الأخصائيين والأطباء النفسيين، حيث إن هؤلاء الأطفال يعيشون في الملاجئ التي لا تبعد كثيرا عن مناطق القصف هذا يتسبب في حالة من التوتر والقلق".

كما أكد أن المنظمة تقوم بالتنسيق عبر قوة الأمم المتحدة العاملة في لبنان (اليونيفيل) والقوات اللبنانية للحصول على حماية بعض القوافل عن طريق نهج تنسيقي للوصول للأطفال والأسر بالمناطق التي بها النزاع، خاصة في الجنوب، لكي نتمكن من توفير الاحتياجات الأساسية لهم .