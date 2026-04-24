أمير قطر لـ ترامب : الدوحة مستعدة لدعم مباحثات باكستان لإنهاء الحرب ضد إيران

أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجرى مباحثات يوم الجمعة مع أمير قطر، تميم آل ثاني، وناقشا وقف إطلاق النار مع إيران والجهود للوصول إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وفقًا لما أفادت به بيان من مكتب الأمير.

وأوضحت أكسيوس، أن ترامب وتميم، ناقشا أيضًا الوضع في مضيق هرمز وتأثيره على "أمن الملاحة وسلسلة التوريد العالمية".

وأكد أمير قطر الحاجة إلى تخفيف التوترات والدعم لحلول السلام" مضيفا أن قطر مستعدة لدعم جهود الوساطة الباكستانية.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن البيت الأبيض، أن ترامب أرسل مبعوثه ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر، إلى إسلام أباد لإجراء مباحثات بشأن إنهاء الحرب.

ومن المنتظر أن يصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى باكستان لتسليم الرد المكتوب على المقترح الأمريكي لوقف الحرب.