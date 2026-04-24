الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ملف نتنياهو الصحي.. علامات استفهام حول توقيت التشخيص ونجاح العلاج

نتنياهو
نتنياهو
فرناس حفظي

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، عن خضوعه لعلاج إشعاعي موجه لسرطان البروستاتا، في وقت أثارت فيه روايته تساؤلات بشأن توقيت التشخيص والإعلان عن حالته الصحية، بعد تباين بين تصريحاته وما ورد عن طبيبه المعالج.

وقال نتنياهو إنه طلب تأجيل نشر تقريره الطبي لمدة شهرين، مبررا ذلك برغبته في عدم الإعلان عنه خلال “ذروة الحرب” ولتفادي ما وصفه بمحاولات “نشر دعاية مضللة” من جانب إيران.

وأشار طبيب نتنياهو، البروفيسور أهارون بوبوفتسر،  إلى أن جلسات العلاج جرت قبل نحو شهرين ونصف، أي قبل اندلاع الحرب وفق ما ورد في التقرير، ما يفتح باب التساؤلات حول التسلسل الزمني للأحداث.


وحسب ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء، فإن الفحوصات الدورية التي أجراها نتنياهو بعد عملية سابقة لاستئصال تضخم في البروستاتا أواخر ديسمبر  2024، أظهرت لاحقًا وجود ورم سرطاني صغير، دون رصد أي انتشار أو نقائل. وأضاف البيان أن الحالة كانت تسمح بخيارات علاجية متعددة، بينها المراقبة أو العلاج الإشعاعي، وقد اختار نتنياهو الخضوع للعلاج.


وأكد المكتب أن العلاج أُجري في مستشفى هداسا على يد فريق طبي مختص، وتم بنجاح كامل، حيث أظهرت الفحوصات اختفاء الورم، مع استمرار المتابعة الطبية الروتينية.


في المقابل، نقل عن البروفيسور بوبوفتسر قوله إن العلاج الإشعاعي كان خيارًا مطروحًا إلى جانب المراقبة، ونتنياهو خضع لعدة جلسات قصيرة، لافتًا إلى أن نتائج الفحوصات أظهرت تحسنًا كبيرًا، ووصف الحالة بأنها “تحت السيطرة”.


ورغم هذه التوضيحات الطبية، لم يصدر عن مكتب رئيس الوزراء تفاصيل دقيقة حول تاريخ التشخيص أو الجدول الزمني الكامل للعلاج، ما أبقى الباب مفتوحًا أمام تساؤلات إعلامية وسياسية حول أسباب تأخر الإعلان عن الحالة الصحية وتضارب الروايات بشأن توقيتها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي

رسميًا بعد تعديل الساعة.. مواعيد غلق المحلات بالتوقيت الصيفي 2026

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع سريعًا.. وعيار 21 يخسر نحو 700 جنيه من أعلى قيمة

إجازة عيد تحرير سيناء

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد قرار الحكومة الجديد

اسعار الفراخ البيضا

أسعار الفراخ البيضاء تفاجئ المستهلكين.. سعر الكيلو اليوم الجمعة

رئيس الوزراء

بعد موافقة الحكومة.. 3 حالات لإنهاء الزواج للمسيحيين فى مشروع قانون الأحوال الشخصية

حمد فتحي مع شيكابالا

الرياضة ضارة بالصحة.. تحذير طبي خطير لعملاق السلة المصري حمد فتحي: اعتزل فورا

المطرب التركي إبراهيم تاتليسس

ثروة بـ850 مليون دولار في مهب الريح| إبراهيم تاتليسس يحرم أسرته من الميراث ..القصة الكاملة

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

ترشيحاتنا

أسعار السجائر

كليوباترا بكام النهاردة؟.. أسعار السجائر محلي ومستورد اليوم الجمعة 24 أبريل 2026

مواعيد المترو بعد التوقيت الصيفي

ابتداءً من الجمعة..مواعيد المترو والقطارات بعد التوقيت الصيفي

فوضي أوبر .. ابتزاز للسائحين وشكاوي متزايدة تهدد الثقة في النقل الذكي

فوضي أوبر .. ابتزاز للسائحين وشكاوي متزايدة تهدد الثقة في النقل الذكي

بالصور

كيفية تنظيف فروة الرأس بالطرق الصحيحة للحصول على شعر صحي ولامع

طرق للعناية بفروة الشعر
طرق للعناية بفروة الشعر
طرق للعناية بفروة الشعر

طريقة عمل روستو الدجاج بالزبدة بخطوات سهلة ولذيذة

طريقة عمل روستو الدجاج بالزبدة
طريقة عمل روستو الدجاج بالزبدة
طريقة عمل روستو الدجاج بالزبدة

عدم تحسن الرؤية بعد عملية المياه البيضاء .. إليك الأسباب والعلاج

زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء
زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء
زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء

بتكلفة 15 مليون جنيه.. افتتاح 4 مساجد بالشرقية

مسجد
مسجد
مسجد

فيديو

أميرة العايدي

اتظلمت أنا وولادي .. أميرة العايدي تكشف أسرار زواجها من وائل نور والصراع بعد رحيله

أزمة مطرب مهرجانات مشهور

استغاثة مؤثرة.. أزمة جديدة تطارد مطرب مهرجانات بعد اتهامات طليقته

القرد لولو الهارب

قرد هارب يشعل السوشيال ميديا ويثير الذعر في المنوفية| فيديوجراف

علي غزلان

قدّر الله وما شاء فعل.. منشور غامض يفتح باب التكهنات حول حياة علي غزلان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد