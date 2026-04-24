ملف نتنياهو الصحي.. علامات استفهام حول توقيت التشخيص ونجاح العلاج

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، عن خضوعه لعلاج إشعاعي موجه لسرطان البروستاتا، في وقت أثارت فيه روايته تساؤلات بشأن توقيت التشخيص والإعلان عن حالته الصحية، بعد تباين بين تصريحاته وما ورد عن طبيبه المعالج.

وقال نتنياهو إنه طلب تأجيل نشر تقريره الطبي لمدة شهرين، مبررا ذلك برغبته في عدم الإعلان عنه خلال “ذروة الحرب” ولتفادي ما وصفه بمحاولات “نشر دعاية مضللة” من جانب إيران.

وأشار طبيب نتنياهو، البروفيسور أهارون بوبوفتسر، إلى أن جلسات العلاج جرت قبل نحو شهرين ونصف، أي قبل اندلاع الحرب وفق ما ورد في التقرير، ما يفتح باب التساؤلات حول التسلسل الزمني للأحداث.



وحسب ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء، فإن الفحوصات الدورية التي أجراها نتنياهو بعد عملية سابقة لاستئصال تضخم في البروستاتا أواخر ديسمبر 2024، أظهرت لاحقًا وجود ورم سرطاني صغير، دون رصد أي انتشار أو نقائل. وأضاف البيان أن الحالة كانت تسمح بخيارات علاجية متعددة، بينها المراقبة أو العلاج الإشعاعي، وقد اختار نتنياهو الخضوع للعلاج.



وأكد المكتب أن العلاج أُجري في مستشفى هداسا على يد فريق طبي مختص، وتم بنجاح كامل، حيث أظهرت الفحوصات اختفاء الورم، مع استمرار المتابعة الطبية الروتينية.



في المقابل، نقل عن البروفيسور بوبوفتسر قوله إن العلاج الإشعاعي كان خيارًا مطروحًا إلى جانب المراقبة، ونتنياهو خضع لعدة جلسات قصيرة، لافتًا إلى أن نتائج الفحوصات أظهرت تحسنًا كبيرًا، ووصف الحالة بأنها “تحت السيطرة”.



ورغم هذه التوضيحات الطبية، لم يصدر عن مكتب رئيس الوزراء تفاصيل دقيقة حول تاريخ التشخيص أو الجدول الزمني الكامل للعلاج، ما أبقى الباب مفتوحًا أمام تساؤلات إعلامية وسياسية حول أسباب تأخر الإعلان عن الحالة الصحية وتضارب الروايات بشأن توقيتها.