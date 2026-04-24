جيش الحرامية.. الاحتلال يحقق في سرقات الجنود للمنازل بجنوب لبنان

أفادت تقارير أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، أمر الشرطة العسكرية بالتحقيق في مزاعم حول عمليات نهب واسعة النطاق من قبل جنود إسرائيليين في جنوب لبنان.

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية، دون الإشارة إلى أي مصادر، أن زامير أصدر تعليماته لوحدة التحقيقات التابعة للشرطة العسكرية بالتحقيق في ظاهرة النهب، وتعزيز قوات الشرطة العسكرية عند نقاط الدخول والخروج على طول الحدود اللبنانية لتفتيش كل مركبة عائدة إلى الأراضي الإسرائيلية.

يأتي هذا الأمر بعد أن نقلت هآرتس شهادات جنود هذا الأسبوع تفيد بأن القوات كانت تنهب منازل المدنيين في جنوب لبنان، وفي بعض الحالات بعلم قادتهم.

وشملت المسروقات دراجات نارية وأجهزة تلفزيون ولوحات وسجاد، حسب التقرير.

ورد الجيش الإسرائيلي، على التقرير الأصلي، أنه يتخذ إجراءات تأديبية وجنائية عند الضرورة، والشرطة العسكرية تجري عمليات تفتيش عند نقاط الدخول والخروج الحدودية لمنع حوادث النهب.