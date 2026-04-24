هل تنتهي الحرب؟ البيت الأبيض يكشف عن انفراجة في المفاوضات مع إيران

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، للصحفيين أن الولايات المتحدة "شهدت بالتأكيد بعض التقدم من الجانب الإيراني" في الأيام الأخيرة، وتأمل في إحراز المزيد من التقدم خلال محادثات نهاية الأسبوع.

وأوضحت ليفيت مجددًا أن نائب الرئيس، جيه دي فانس، مستعد لزيارة باكستان "إذا رأينا أن ذلك ضروريًا".

كما ذكرت أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرر إرسال مبعوثيه، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، "للاستماع إلى الجانب الإيراني"، ولم تقدم ليفيت أي تفاصيل حول ما يستمع إليه المسؤولون الأمريكيون.

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بأن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، سيتوجهان إلى باكستان صباح السبت لإجراء محادثات مع إيران.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز، بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، سيقدم ردًا مكتوبًا على المقترح الأمريكي للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب خلال زيارته لباكستان.

ونقلت نيويورك تايمز، هذا الخبر نقلاً عن مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى مُطّلعين على التفاصيل.

ووفقًا للمصادر، من المتوقع أن يلتقي عراقجي في باكستان مع مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أفاد مسئولان في الإدارة الأمريكية لشبكة CNN أن الرئيس دونالد ترامب سيرسل مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى باكستان للمشاركة في محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع.

وأوضح المسئولان أن نائب الرئيس جيه دي فانس لا يعتزم حاليًا حضور المحادثات نظرًا لعدم مشاركة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أيضًا.

ويُنظر إلى قاليباف داخليًا من قبل مسؤولي البيت الأبيض على أنه رئيس الوفد الإيراني ونظير فانس.