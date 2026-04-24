كواليس ساخنة.. عراقجي يقدم ردا مكتوبا على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب

أفادت صحيفة نيويورك تايمز، بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، سيقدم ردًا مكتوبًا على المقترح الأمريكي للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب خلال زيارته لباكستان.

ونقلت نيويورك تايمز، هذا الخبر نقلاً عن مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى مُطّلعين على التفاصيل.

ووفقًا للمصادر، من المتوقع أن يلتقي عراقجي في باكستان مع مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أفاد مسئولان في الإدارة الأمريكية لشبكة CNN أن الرئيس دونالد ترامب سيرسل مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى باكستان للمشاركة في محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع.

وأوضح المسئولان أن نائب الرئيس جيه دي فانس لا يعتزم حاليًا حضور المحادثات نظرًا لعدم مشاركة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أيضًا.

ويُنظر إلى قاليباف داخليًا من قبل مسؤولي البيت الأبيض على أنه رئيس الوفد الإيراني ونظير فانس.