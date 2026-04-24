حزب الله يقتل كلبًا إسرائيليًا في جنوب لبنان | تفاصيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة أن حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، قتل كلباً من وحدة الكلاب البوليسية بعد أن كشف موقع عناصره.

حزب الله يقتل كلب إسرائيلي

وأفاد جيش الاحتلال بمقتل كلب من وحدة "أوكيتز"، والذي كشف صباح اليوم عن خلية تضم ستة مسلحين في بلدة بنت جبيل جنوب لبنان، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ورصدت قوات لواء المظليين مواد غذائية طازجة ومعدات عسكرية عند مدخل مبنى في "قصبة" بنت جبيل.

وأرسل المظليون طائرة مسيرة وكلباً من وحدة "أوكيتز" لمسح الموقع قبل دخول الجنود، وكشف الكلب موقع المسلحين قبل أن يُقتل برصاصهم.

ثم طوّق جنود الاحتلال المبنى وحددوا هوية المسلحين الذين كانوا يفرون إلى السطح باستخدام الطائرة المسيرة.

وفي غضون ساعة ونصف من تحديد هوية المسلحين، قُتل جميع المسلحين الستة على يد القوات باستخدام أسلحة خفيفة وقصف بالدبابات وطائرة مسيرة مفخخة.