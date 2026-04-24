عمدة نيويورك يثير الجدل برفض قانون لتقييد الاحتجاجات قرب المدارس والمعابد اليهودية

استخدم عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، حق النقض الفيتو ضد مشروع قانون كان يهدف إلى حظر اقتراب الاحتجاجات من المؤسسات التعليمية والمعابد اليهودية، عبر إنشاء مناطق عازلة محمية حولها، وذلك للمرة الأولى منذ توليه المنصب.



وكان مجلس المدينة قد أقر مشروع القانون عقب موجة من المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين التي شهدتها محيطات المعابد والمؤسسات اليهودية في المدينة.



وبرر ممداني قراره بأن القانون يثير مخاوف تتعلق بانتهاك حرية التعبير والحق في التظاهر، خاصة فيما يتعلق بالطلاب الذين يحتجون دعما للحقوق الفلسطينية أو اعتراضًا على قضايا مثل الوقود الأحفوري.



في المقابل، أدانت منظمات يهودية، من بينها الاتحاد اليهودي ورابطة مكافحة التشهير، هذا القرار، معتبرة أن استخدام الفيتو يعكس فشلًا في التأكيد على أن سلامة السكان تمثل أولوية لدى السلطات المحلية.