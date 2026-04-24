جدل سياسي حول حكومة نتنياهو بعد كشف حقائق مثيرة

أثار الكاتب بن كاسبيت في مقاله تساؤلات حادة حول أداء حكومة بنيامين نتنياهو، معتبرا أن ما جرى مؤخرا كشف “حقيقة صادمة” عن طريقة إدارة الدولة واتخاذ القرار، خاصة فيما يتعلق بالشفافية والتعامل مع الأزمات الوطنية.



ويشير المقال إلى أن الحكومة، بحسب ما يطرحه الكاتب، تتجنب فتح تحقيقات رسمية في أحداث كبرى، مبررة ذلك بالظروف الأمنية والحرب، وهو ما يراه الكاتب ذريعة سياسية أكثر من كونه موقفًا موضوعيا.

كما ينتقد كاسبيت ما يعتبره تغيرا في المواقف الرسمية تجاه تشكيل لجان تحقيق مستقلة، معتبرا أن هناك محاولات لتقييد صلاحياتها أو تشكيلها وفق اعتبارات سياسية، وليس وفق مبدأ المساءلة.

وفي سياق آخر، يهاجم الكاتب ما يصفه بتصاعد الخطاب السياسي الحاد والاستقطاب داخل المجتمع الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هذا الانقسام انعكس حتى على مؤسسات الدولة والفعاليات الرسمية، التي كانت تُعتبر في السابق رموزًا للوحدة الوطنية.

ويختتم المقال بالإشارة إلى أن الأزمة الحالية، وفق رؤيته، لا تتعلق فقط بالخلافات السياسية، بل تمتد إلى عمق الثقة بين المواطنين ومؤسسات الحكم، وهو ما يصفه بأنه أخطر ما تواجهه إسرائيل في المرحلة الراهنة.