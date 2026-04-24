اتظلمت أنا وولادي .. أميرة العايدي تكشف أسرار زواجها من وائل نور والصراع بعد رحيله

كشفت الفنانة أميرة العايدي كواليس جديدة عن حياتها الفنية والشخصية، خلال استضافتها في برنامج «ورقة بيضاء» مع الإعلامية منى البدراوي، حيث تحدثت بصراحة عن مسيرتها وعلاقاتها داخل الوسط الفني.

وأوضحت العايدي أنها عادت إلى الدراما من خلال مسلسل «رأس الأفعى»، بعد فترة ابتعاد استمرت نحو عامين ونصف، بسبب رفضها تقديم أدوار مكررة، مشيرة إلى أن ما جذبها للعمل هو طبيعة الشخصية التي وصفتها بـ«النرجسية والمعقدة نفسيًا»، مؤكدة أنها حرصت على دراستها جيدًا لتقديمها بشكل واقعي.

وأضافت أنها رغم عدم اتسامها بالنرجسية في حياتها، فإنها تميل أحيانًا إلى حب السيطرة، كما أشادت بعدد من نجوم الوسط، على رأسهم أمير كرارة الذي وصفته بـ«الطيب وابن البلد»، وكذلك ماجد الكدواني، مؤكدة أنه فنان موهوب ولم يحصل على التقدير الذي يستحق

