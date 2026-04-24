الأرصاد : موجة حر تقترب من القاهرة وأمطار رعدية تضرب السلوم غدًا

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا، محذرة من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، إلى جانب اضطرابات جوية في بعض المناطق.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة مودرن أن القاهرة ستشهد غدًا ارتفاعًا في درجات الحرارة لتصل إلى 32 درجة مئوية خلال ساعات النهار، مع طقس حار نسبيًا على أغلب الأنحاء، بينما تميل الأجواء للاعتدال ليلًا.

أمطار رعدية ونشاط للرياح

وأضافت أن مدينة السلوم ستتعرض لأمطار كثيفة ورعدية خلال الساعات المقبلة، قد تكون مصحوبة بنشاط للرياح، مما يستدعي توخي الحذر في بعض المناطق المتأثرة.

حالة من الاستقرار النسبي

وأشارت إلى أنه من المتوقع حدوث حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية خلال الأسبوعين الأولين من شهر مايو، مع تراجع التقلبات الجوية مقارنة بالفترة الحالية.

متابعة النشرات الجوية

وفيما يتعلق بالصيف المقبل، حذرت من أن فصل الصيف هذا العام سيكون شديد الحرارة، داعية المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة خلال فترات الذروة.

