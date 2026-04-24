عودة العواصف الترابية .. تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بياناً عاجلاً يحذر من تقلبات جوية حادة تشهدها البلاد غداً السبت 25 أبريل، حيث تصل الموجة الحارة المؤقتة إلى ذروتها، تزامناً مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وظهور سحب رعدية في بعض المناطق.

طقس السبت .. ذروة الارتفاع وتحذير من الرؤية

أوضحت الهيئة أن يوم السبت سيشهد استمرار الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد (38 درجة) وحار نهاراً على القاهرة الكبرى (32 درجة).

وحذرت الأرصاد من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

أمطار رعدية ومناطق التأثر

وفقاً لبيان هيئة الأرصاد، فإن الطقس غدا السبت، يصاحبه نشاط الرياح فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق من أقصى غرب البلاد (السلوم – سيوة – مطروح)، وتمتد تدريجياً يوم الأحد لتشمل مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأيام القادمة

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الأيام القادمة، اعتبارا من غدا السبت حتى الأربعاء، تكون كالتالي:

السبت 25 أبريل: تسجل القاهرة 32 درجة، بينما يقفز جنوب الصعيد إلى 38 درجة مئوية.

من الأحد 26 إلى الأربعاء 29 أبريل: تبدأ درجات الحرارة في التراجع التدريجي، حيث تعود القاهرة لمعدلات 27-28 درجة، والسواحل الشمالية إلى 22-23 درجة.

أما عن نشاط الرياح، يستمر نشاط الرياح من الاثنين إلى الأربعاء على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

ناشدت هيئة الأرصاد المواطنين، خاصة المصابين بالحساسية والجيوب الأنفية، توخي الحذر عند الخروج غداً بسبب الأتربة المثارة، كما شددت على ضرورة متابعة التحديثات اللحظية للخرائط الجوية نظراً للتغيرات السريعة والمفاجئة التي تميز فصل الربيع.