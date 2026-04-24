مجموعة الهبوط.. مودرن سبورت يفوز على الإسماعيلي بالدوري

حقق فريق مودرن سبورت الفوز على فريق الإسماعيلي بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الثانية بـ«مجموعة الهبوط»، في الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدفي مودرن سبورت، اللاعب محمد عمار (لاعب الإسماعيلي) بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 14، وأرنولد إيبا تشيبينا في الدقيقة 90+1 من انطلاق المباراة.

وبتلك النتيجة، رفع مودرن سبورت رصيده إلى النقطة 30؛ ليحتل المركز السادس بمجموعة الهبوط، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 14 ليظل في المركز الأخير.



تشكيل الإسماعيلي خلال المباراة

خاض خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عبد الله جمال

الدفاع: عبدالكريم مصطفى، محمد عمار، عبدالله محمد، إبراهيم النجعاوي.

الوسط: محمد حسن، محمد عبدالسميع، محمد خطاري.

الهجوم: نادر فرج، أنور عبدالسلام، خالد النبريصي

البدلاء: أحمد عادل، محمد نصر، على الملواني، حاتم سكر، إبراهيم عبدالعال، عبدالرحمن كتكوت، عمرو سعيد، عمر القط، محمد سمير كونتا.



تشكيل مودرن سبورت خلال المباراة

فيما خاض أحمد سامي المدير الفني لفريق مودرن سبورت، المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

خط الدفاع: محمود شعبان ، محمود رزق، حمدي مارسيلو، خالد رضا

خط الوسط: محمد صبري، أحمد يوسف، محمد هلال، رشاد المتولي

هجوم: جودوين شيكا، ارنولد ايبا

وجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، طارق سيد، وليد علي، فيجيري، محمد مسعد، عماد حمدي، علي زعزع، غنام محمد، محمود ممدوح.

طاقم التحكيم

وأدار اللقاء تحكيميًا، أمين عمر حكمًا للساحة، وعاونه كل من، محمد عاطف الزناري ومحمود بدران مساعدين، إبراهيم محجوب حكمًا رابعًا، علاء صبري حكمًا للفيديو ويعاونه كريم زكي.