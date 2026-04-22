خبير لوائح: الإسماعيلي مُهدّد بالهبوط لدوري القسم الثاني بسبب النجوم

أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن نادي الإسماعيلي مُلزم بسداد مستحقات نادي النجوم في صفقة حسام حسن، وإلا فلن يتمكن من الحصول على الرخصة.

وقال “العمايرة”، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة «CBC»: «في حال عدم السداد، لن يحصل الإسماعيلي على الرخصة، وإذا هبط إلى دوري المحترفين واستمر عدم السداد، فلن تتاح له فرصة المشاركة، وقد يهبط إلى الدرجة الأدنى (القسم الثاني)».

وأضاف: «الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” فرض غرامة على اتحاد الكرة بسبب عدم تنفيذ العقوبة الموقعة على الإسماعيلي لصالح نادي النجوم».

واختتم تصريحاته قائلًا: «تنفيذ الأحكام وسداد المستحقات شرط أساسي لتفادي عقوبات أكبر خلال الفترة المقبلة».