الجونة يفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف بالدوري

حقق فريق الجونة فوزا مهما على الإسماعيلى بهدف نظيف دون رد، فى المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب خالد بشارة، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة تفادي الهبوط من مسابقة الدوري الممتاز.





وأحرز مروان محسن هدف الجونة الأول بعد مرور دقيقتين من انطلاق المباراة، بعدما استغل تمريرة تمكن من تسجيلها في شباك أحمد عادل عبد المنعم معلنا تقدم الجونة.

بهذه النتيجة رفع فريق الجونة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثانية في ترتيب مجموعة تفادى الهبوط في الدوري، بينما توقف رصيد الإسماعيلى عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر والأخير لتتواصل معانة الدراويش ويقترب من الهبوط.





وخاض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حارسة مرمى: أحمد عادل عبدالمنعم

الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد نصر، محمد عمار، إبراهيم النجعاوي

الوسط: محمد سمير، محمد حسن، محمد عبد السميع، محمد خطاري.

الهجوم: عمر القط، أنور عبد السلام