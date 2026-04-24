اعرف هتقبض كام وإمتى؟ موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026 بعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور

ارتفعت معدلات البحث من قبل العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026، وسط تساؤلات العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، عن قيمة الحد الأدنى للمرتبات، ومدى تزامن موعد صرف المرتبات مع عيد الأضحى 2026، وذلك بعد قرار وزارة المالية بتبكير عملية الصرف.

موعد صرف مرتبات مايو 2026

قررت وزارة المالية، في وقت سابق، تبكير موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026 ليبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم 19 مايو، مع إتاحة الرواتب عبر ماكينات الصراف الآلي وفق جدول زمني منظم لكل جهة حكومية، بما يضمن تقليل الزحام وتسهيل عملية الصرف.

ويأتي تبكير صرف المرتبات كجزء من إجراءات تتبناها الدولة لمساندة الموظفين، خاصة في ظل تزايد الالتزامات الشهرية، مع الحرص على انتظام صرف الرواتب في توقيتات مناسبة تضمن تلبية الاحتياجات الأساسية دون تأخير.

أماكن صرف المرتبات

ويتمكن العاملون في الدولة صرف المرتبات، من خلال الأماكن الآتية:

-ماكينات الصراف الآلي للبنوك

-فروع البنوك الحكومية والخاصة

-مكاتب البريد المصري

-المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول

-بطاقات الدفع الإلكتروني ميزة

-تطبيقات الدفع الرقمي المختلفة

جدول الحد الأدنى للمرتبات

- الدرجة الممتازة: 14.900 جنيه بدلًا من 13.200 جنيه

- الدرجة العالية: 12.900 جنيه بدلًا من 11.200 جنيه

- مدير عام أو ما يعادلها: 11.400 جنيه بدلًا من 10.300 جنيه

- الدرجة الأولى: 10.800 جنيه بدلًا من 9.200 جنيه

- الدرجة الثانية: 9.500 جنيه بدلًا من 8.200 جنيه

- الدرجة الثالثة التخصصية: 9.100 جنيه بدلًا من 8.700 جنيه

- الدرجة الرابعة: 9.300 جنيه بدلًا من 8.200 جنيه

- الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 9.100 جنيه بدلًا من 8.100 جنيه

- الدرجة السادسة: 8.100 جنيه بدلًا من 7.000 جنيه.

موعد زيادة المرتبات 2026 ورفع الحد الأدنى للأجور الجديد

أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى، فى مؤتمر صحفى، عن رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهريا بدءًا من يوليو المقبل، مع إقرار زيادات استثنائية للمعلمين والكوادر الطبية، تزامنًا مع انطلاق الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، ضمن خطة تستهدف رفع مستوى دخول المواطنين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.

الفئات المستفيدة من زيادة المرتبات

تشمل الزيادات شريحة واسعة من العاملين، وعلى رأسهم:

- جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة.

- العاملون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية بعلاوة 12%.

- غير المخاطبين بالقانون بعلاوة 15%.

- زيادة حافز إضافي بقيمة 750 جنيه شهريا.

كما تشمل فئات محددة:

- المعلمون

- حافز تدريس يصل إلى 1000 جنيه.

- حافز تميز قد يصل إلى 2000 جنيه لبعض الفئات.

- العاملون في القطاع الطبي.

- زيادة إضافية 750 جنيه.

- رفع بدل النوبتجيات بنسبة 25%.