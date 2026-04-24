نجم تشيلسي مهدد بالغياب عن كأس العالم 2026

تضاءلت آمال مهاجم البرازيل إستيفاو في المشاركة بكأس العالم 2026 بعد تأكيد غيابه، اليوم الجمعة، عن بقية الموسم بسبب إصابة في أوتار الركبة.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان لاعب تشيلسي سيتعافى في الوقت المناسب للمشاركة في البطولة التي تُقام خلال شهري يونيو ويوليو.

ولم يُحدد كالوم مكفارلين، المدرب المؤقت لتشيلسي، موعدًا لتعافي إستيفاو بعد إصابته في الشوط الأول من مباراة الأسبوع الماضي ضد مانشستر يونايتد.

وقال مكفارلين: "للأسف، لن يلعب إستيفاو معنا هذا الموسم لأنه سيغيب لفترة من الوقت، هذا أمر مؤسف حقًا، خاصةً بالنسبة للاعب شاب وموهوب مثله، أنا متأكد من أنه يأمل بشدة في المشاركة في كأس العالم، لكنني لست متأكدًا من ذلك".

وتم استبدال إستيفاو- البالغ من العمر 19 عامًا- بعد 16 دقيقة من خسارة فريقه 0-1 على ملعب ستامفورد بريدج، وغاب عن مباراة الثلاثاء التي خسرها فريقه 0-3 أمام برايتون.

وانضم إستيفاو إلى تشيلسي قادمًا من بالميراس، العام الماضي، وسجل 8 أهداف هذا الموسم، وكان من المتوقع أن يكون ضمن تشكيلة كارلو أنشيلوتي لكأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك؛ بعد أن سجل 5 أهداف في آخر 6 مباريات دولية له.