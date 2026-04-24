الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

جوارديولا ينتقد أسعار التذاكر في كأس العالم 2026

قسم الرياضة

انتقد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، ارتفاع أسعار تذاكر المباريات خاصة في البطولات الكبرى وعلى رأسها كأس العالم 2026.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: أتذكر أن كأس العالم قبل سنوات طويلة كان بمثابة احتفال بمتعة كرة القدم، بالنسبة للمنتخبات المشاركة، حيث كان الجميع يسافرون من مختلف أنحاء العالم، من قارات أخرى، لمشاهدة منتخباتهم واللعب هناك، وبأقل تكلفة ممكنة، أما الآن، في عصرنا الحالي، فالأمر مكلف للغاية، لكنني لست هناك، لذا لا أعرف السبب، وآمل أن يفكروا في الأمر ويتخذوا الإجراءات اللازمة.

وأضاف: كرة القدم للجماهير، بالطبع يجب التفكير في الرعاة، وكل هذه الأمور يجب مراعاتها، لكن الجماهير هي الأساس.

وأشار بيب جوارديولا في تصريحاته إلى إنجازات مانشستر سيتي في كرة القدم الإنجليزية: نعيش يومًا بيوم، الآن، لا يهمّنا الأرقام أو الإحصائيات، بل يهمّنا مدى استمتاعنا.

وعن لحظاته المفضلة في ويمبلي، أجاب قائلًا: الفوز بدوري أبطال أوروبا لأول مرة مع برشلونة عام 1992، كان ذلك في غاية الأهمية، في غاية الأهمية حقًا، وبالطبع، دوري أبطال أوروبا، ومباراة مانشستر يونايتد أيضًا، وكأس الاتحاد الإنجليزي ضد يونايتد كذلك، والتي منحتنا فرصة الفوز بالثلاثية.

وبخصوص تجميد مانشستر سيتي لأسعار تذاكر الموسم، أكد: أُحيّي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، هذه الرياضة لا تُجدي نفعًا بدون الجماهير، تخيّلوا اللعب كما كان عليه الحال في زمن كورونا، أنا متأكد تمامًا أن النادي بحاجة إلى موارد مالية، ولديه موارد أخرى لشراء أفضل اللاعبين، والاستمرار في دفع رواتبهم، وهذا ضروري، لكن عندما يفكر النادي، يمكننا إيجاد طريقة أخرى للتمويل، والوضع العالمي صعب، وعدم رفع أسعار تذاكر الموسم يعني الكثير، مرة أخرى، ما أروع هذا النادي، ما أروعه، أتمنى أن يحضروا غدًا، وخاصة في نهاية الموسم على أرضنا، أن يكونوا حاضرين.

وأتم تصريحاته بالحديث عن رفع أندية أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز لأسعار تذاكر الموسم: لا أُصدر أحكامًا على الأندية الأخرى، اعتادوا على انتقاد مانشستر سيتي، لكننا لا ننتقد الأندية الأخرى، لذا فليفعلوا ما يشاءون.

