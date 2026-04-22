رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، إلى الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لعيد تحرير سيناء، متوجهاً فيها إلى الوزير وجميع القادة والضباط وضباط الصف والجنود في القوات المسلحة المصرية، بعميق التهنئة وأطيب التمنيات بهذه المناسبة.

وفي برقيته، قال رئيس الوزراء: "لقد كان لتضحيات رجال القوات المسلحة المصرية الباسلة، أبلغ الأثر في إحراز النصر في معركتي تحرير سيناء من ذيول الاحتلال، ثم تطهيرها من أذناب الإرهاب الغاشم، لتجسد قصة كفاحٍ مُضنية ستظلُ تُروى جيلاً بعد جيل، وتبقى خالدة في الوجدان".

وأضاف: "أغتنم هذه المناسبة المجيدة، التي ارتفعت فيها راية مصر عالية، على آخر بقعة من أرض سيناء، سائلاً الله عز وجل أن يُعيد هذه الذكرى على شعب مصر العظيم بدوام الأمن والخير والاستقرار، وعلى قواتنا المسلحة بمواصلة الرفعة والازدهار، وتظل درعاً تصون مقدرات الوطن، وتذود عنه المخاطر، وتحمي كرامة المواطن".