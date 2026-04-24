عدم تحسن الرؤية بعد عملية المياه البيضاء .. إليك الأسباب والعلاج

تشير تقارير طبية حديثة إلى أن بعض المرضى قد يعانون من زغللة في الرؤية بعد إجراء عملية المياه البيضاء، ليس فقط خلال فترة التعافي، بل أحيانًا بعد سنوات من الجراحة، ما يثير القلق لدى الكثيرين حول أسباب هذه الحالة وطرق علاجها.

زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء.. السبب الأكثر شيوعًا

وأوضحت الدراسات أن السبب الأكثر شيوعًا لعودة تشوش الرؤية بعد العملية هو ما يُعرف بـ"تعتم المحفظة الخلفية"، وهي حالة تحدث نتيجة تكوّن نسيج ندبي خلف العدسة الصناعية المزروعة داخل العين.

وتظهر هذه الحالة لدى نسبة تتراوح بين 20% إلى 50% من المرضى خلال فترة من عامين إلى خمسة أعوام بعد الجراحة، وفقا لما نشر في موقع “medical news today”، مما يؤدي إلى:

ـ تشوش تدريجي في الرؤية

ضعف التباين

ـ رؤية هالات حول الأضواء

ـ صعوبة في الرؤية الثنائية

زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء

لماذا يحدث تعتم المحفظة الخلفية؟

وتحدث هذه الحالة نتيجة نمو خلايا على الغشاء الخلفي الذي يحمل العدسة الصناعية، مما يؤدي إلى حجب الضوء بشكل جزئي وإعادة الإحساس بالضبابية في النظر.

وتزداد احتمالية الإصابة بها لدى بعض الفئات مثل:

مرضى السكري

المصابين بارتفاع ضغط الدم

الأشخاص الذين يعانون من التهابات العين

المرضى الأصغر سنًا

زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء

متى يجب القلق؟

وينصح الأطباء بضرورة مراجعة الطبيب فورًا في حالة ظهور أعراض مفاجئة مثل:

ـ فقدان مفاجئ في الرؤية

ـ ألم شديد في العين

ـ احمرار مستمر

ـ رؤية أجسام عائمة أو ستارة سوداء

حيث قد تشير هذه الأعراض إلى مشكلات خطيرة مثل انفصال الشبكية أو السكتة الدماغية.

زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء

طرق العلاج.. حل سريع وفعال

ويعتمد العلاج الأساسي على إجراء بسيط يُعرف باسم "الليزر الكبسولي"، حيث يتم استخدام الليزر لفتح جزء صغير في الغشاء المعتم، مما يسمح بمرور الضوء بشكل طبيعي واستعادة الرؤية خلال أيام قليلة.

ويمتاز هذا الإجراء بأنه:

سريع وغير مؤلم

لا يحتاج إلى جراحة

نتائجه فورية في معظم الحالات

زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء

هل هناك مضاعفات أخرى؟

ورغم أن عملية المياه البيضاء تُعد من أكثر العمليات أمانًا، إلا أنها قد تتسبب في بعض الآثار الجانبية مثل:

التهابات العين

ارتفاع ضغط العين

نزيف بسيط

ازدواج الرؤية

لكنها تظل حالات نادرة ويمكن التعامل معها طبيًا.