الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عدم تحسن الرؤية بعد عملية المياه البيضاء .. إليك الأسباب والعلاج

آية التيجي

تشير تقارير طبية حديثة إلى أن بعض المرضى قد يعانون من زغللة في الرؤية بعد إجراء عملية المياه البيضاء، ليس فقط خلال فترة التعافي، بل أحيانًا بعد سنوات من الجراحة، ما يثير القلق لدى الكثيرين حول أسباب هذه الحالة وطرق علاجها.

زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء.. السبب الأكثر شيوعًا

وأوضحت الدراسات أن السبب الأكثر شيوعًا لعودة تشوش الرؤية بعد العملية هو ما يُعرف بـ"تعتم المحفظة الخلفية"، وهي حالة تحدث نتيجة تكوّن نسيج ندبي خلف العدسة الصناعية المزروعة داخل العين.

وتظهر هذه الحالة لدى نسبة تتراوح بين 20% إلى 50% من المرضى خلال فترة من عامين إلى خمسة أعوام بعد الجراحة، وفقا لما نشر في موقع “medical news today”، مما يؤدي إلى:
ـ تشوش تدريجي في الرؤية
ضعف التباين
ـ رؤية هالات حول الأضواء
ـ صعوبة في الرؤية الثنائية

لماذا يحدث تعتم المحفظة الخلفية؟

وتحدث هذه الحالة نتيجة نمو خلايا على الغشاء الخلفي الذي يحمل العدسة الصناعية، مما يؤدي إلى حجب الضوء بشكل جزئي وإعادة الإحساس بالضبابية في النظر.

وتزداد احتمالية الإصابة بها لدى بعض الفئات مثل:
مرضى السكري
المصابين بارتفاع ضغط الدم
الأشخاص الذين يعانون من التهابات العين
المرضى الأصغر سنًا

متى يجب القلق؟

وينصح الأطباء بضرورة مراجعة الطبيب فورًا في حالة ظهور أعراض مفاجئة مثل:
ـ فقدان مفاجئ في الرؤية
ـ ألم شديد في العين
ـ احمرار مستمر
ـ رؤية أجسام عائمة أو ستارة سوداء

حيث قد تشير هذه الأعراض إلى مشكلات خطيرة مثل انفصال الشبكية أو السكتة الدماغية.

طرق العلاج.. حل سريع وفعال

ويعتمد العلاج الأساسي على إجراء بسيط يُعرف باسم "الليزر الكبسولي"، حيث يتم استخدام الليزر لفتح جزء صغير في الغشاء المعتم، مما يسمح بمرور الضوء بشكل طبيعي واستعادة الرؤية خلال أيام قليلة.

ويمتاز هذا الإجراء بأنه:
سريع وغير مؤلم
لا يحتاج إلى جراحة
نتائجه فورية في معظم الحالات

هل هناك مضاعفات أخرى؟

ورغم أن عملية المياه البيضاء تُعد من أكثر العمليات أمانًا، إلا أنها قد تتسبب في بعض الآثار الجانبية مثل:
التهابات العين
ارتفاع ضغط العين
نزيف بسيط
ازدواج الرؤية
لكنها تظل حالات نادرة ويمكن التعامل معها طبيًا.

زغللة العين بعد عملية المياه البيضاء أسباب تشوش الرؤية بعد العملية تعتم المحفظة الخلفية علاج زغللة العين بالليزر مضاعفات عملية المياه البيضاء أعراض مشاكل العين بعد الجراحة متى تقلق من ضعف النظر بعد العملية

بالصور

