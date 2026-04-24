ميرنا حميل تخطف الأنظار بإطلالة خيالية على إنستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة ميرنا جميل عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت ميرنا جميل في الفيديو بإطلالة جديدة، مرتدية فستان ابيض مشجر بالورد ، ونالت الصور إعجاب متابعهيا وتفاعلوا معاها بوضع القلوب الحمراء.

تواصل أحداث مسلسل “اللعبة 5” تصاعدها، حيث لا تخلو المنافسة من المفاجآت التي تقلب الموازين في كل لحظة، وتضع أبطال العمل في مواقف غير متوقعة.

بدأت الحلقة الثامنة بانتصار فريق وسيم “شيكو”، الذي لم يكتف بالفوز في التحدي، بل حرص على الاحتفال بطريقة ساخرة أمام ماظو “هشام ماجد” وفريقه.

وجاءت الأغنية التي قدمها الفريق كوسيلة للضغط النفسي على المنافسين.

واستمر ماظو في حالة التخبط داخل شركة التجارب، بعدما طلب منه اختبار سترة واقية من الرصاص، لكنه تهرب من خوض التجربة بنفسه، ودفع بصديقه سعدون “أحمد فتحي” للقيام بالمهمة بدلا منه.

ودخل وسيم في أزمة شخصية مع تصاعد الشكوك حول علاقته بفتاة لبنانية، الامر الذي أشعل غيرة زوجته إسراء “ميرنا جميل”، لتزداد تعقيدات حياته بعيدا عن المنافسة.

لكن الحدث الاهم جاء مع اعلان مفاجئ عن اختطاف إسراء، وطرح تحد جديد بجائزة مليون جنيه، مع قواعد صارمة تقضي بأن يختار كل من وسيم وماظو مساعدا واحدا فقط لخوض المهمة في سرية تامة.

واختار ماظو شيماء “مي كساب”، بينما استعان وسيم بجميل “محمد ثروت”.

وينطلق وسيم في رحلة مليئة بالغموض بحثا عن زوجته، وبينما يعتقد انه تمكن من الوصول اليها، يكتشف ان ما رآه لم يكن سوى اوهام، ليبقى مصير إسراء مجهولا، ويترك الجمهور في حالة ترقب لما ستكشفه الحلقات المقبلة.