سامو زين يعلن عن موعد انطلاق أغنيته روحي

أعلن الفنان سامو زين عن موعد إنطلاق أغنيته القادمة "روحي"، والتي أثار بها الجدل بين متابعيه.

وكتب سامو زين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام:" روحي يوم الاثنين القادم".

كشف المطرب سامو زين اسرار عن حياته الشخصية لاول مرة خلال حلوله ضيفًا على الإعلامية ياسمين عز، عبر قناة mbc مصر الفضائية، في حلقة جاءت بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد 2026.

تحدث سامو زين، عن أسرع زيجة في حياته والتي استمرت 3 أيام، خلال فترة دراسته بالجامعة، فقال: «كنت صغير لسه، وكنت في الجامعة في لندن وكنت باخد قراري سريع وعندي فرط حركة .. الجوازة دي استمرت ثلاثة ايام برضو».