فيلم دنيا يفوز بجائزة الاتحاد الأوروبي بمهرجان أسوان لسينما المرأة

فاز الفيلم المصري التونسي الروائي الطويل بجائزة الاتحاد الأوروبي في مهرجان أسوان لسينما المرأة.

وكان المهرجان شهد العرض العالمي الأول للفيلم بحضور بطله النصري محمد مهران ومنتجه التونسي مجدي الحسيني.

يضم الفيلم في بطولته كلا من محمد مهران ونجلاء بن عبد الله، وهو من إنتاج مجدي الحسيني وسعيد السعيدي، وإخراج خليل البحري، في تعاون فني يجمع بين الخبرات المصرية والتونسية.

ويعد “دنيا” من الاعمال الروائية الطويلة التي تراهن على طرح انساني يمس الواقع، مستفيدا من تنوع خلفيات صناع العمل، وهو ما يضفي عليه طابعا خاصا داخل سباق المسابقة الرسمية للمهرجان.