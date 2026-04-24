احكيلي وفضفضلي.. الحسن عادل يطرح أحدث كليباته

طرح المطرب الحسن عادل أحدث أعماله الغنائية المصورة بعنوان "احكيلي وفصفضلي"، والتي تحمل طابعًا إنسانيًا مؤثرًا، حيث جاءت من ألحانه، ومن كلمات سيد حسن، فيما تولى يوسف حسين مهام التوزيع الموسيقي والميكس والماستر، ليقدما معًا تجربة فنية متكاملة من حيث الصوت والصورة، وتصدر الكليب الترند لما يحمله من مشاعر إنسانية .

ويعكس الكليب رسالة اجتماعية عميقة، إذ تدور أحداثه حول قصة طفل يقرر الهروب من منزله مبتعدًا عن والديه، في رحلة مليئة بالصراع الداخلي والضياع، بينما يظهر الأب في مشاهد مؤثرة وهو يبحث عن ابنه في كل مكان، مدفوعًا بمشاعر القلق والخوف، وتتصاعد الأحداث حتى تصل إلى لحظة إنسانية مؤثرة بعودة الابن إلى أحضان والده في نهاية تحمل الكثير من الدلالات حول أهمية الأسرة والاحتواء.

ولاقى العمل إشادة من المتابعين منذ طرحه، خاصة لما يحمله من رسالة إنسانية صادقة وأداء تمثيلي مؤثر، إلى جانب الإحساس العالي في الأداء الغنائي الذي قدمه الحسن عادل، ما يعزز من حضوره الفني ويؤكد قدرته على تقديم أعمال تحمل مضمونًا ورسالة.

"احكيلي وفصفضلي" يعد خطوة جديدة في مسيرة الحسن عادل، حيث يواصل من خلاله تقديم أعمال تمزج بين الإحساس الفني والقضايا الإنسانية، في محاولة للوصول إلى قلوب الجمهور بشكل أعمق وأكثر تأثيرًا.

وتقول كلمات احكيلى وفضفضلى : شايفك بتتكلم نفسك من جوة وعمال تحكي من برة ياعيني بتضحك ومداري، ان انت بتبكي واقف في مكانك عادي، وعمرك هو اللي بيجري تمثال من جواك فاضي وقلبك مفتوح ع البحري، تعبان علشان مشغول بحاجات وبتمشي كمان مشواير مسافات دي ناس أصلا مش حاسة، وجودك عايش علي ماضي ده عدي وفات .

أغاني الحسن عادل

ومؤخرا طرح المطرب الحسن عادل أغنية لمة رمضان، وشارك في غنائها بجانب الحسن كل من الفنانة مروة عبد المنعم وعلي غزلان وتامر الجيار ولافينيا نادر وبولي ومحمد علي وبلال علي وعلي إسماعيل وساندي مراد وزينب إبراهيم .

وحمل العمل طابعًا غنائيًا مبهجًا يمزج بين الإيقاعات الشرقية واللمسات العصرية، ليقدم تجربة سمعية تناسب مختلف الفئات العمرية، مع كلمات تحتفي بتفاصيل الشهر الفضيل من تجمعات العائلة، وموائد الإفطار، وأجواء الفوانيس والزينة التي تضفي على رمضان طابعًا خاصًا في الوجدان المصري والعربي.

كما طرح الحسن عادل قبلها أحدث كليباته الغنائية بعنوان محدش ملاحظ، والذي يحمل توقيعه الكامل من حيث الكلمات والألحان، فيما تولى يوسف حسين مهمة التوزيع الموسيقي والميكس والماستر، بمشاركة كل من مغربي على الجيتار وشاهي على الكيبورد.

وظهر الحسن عادل خلال الكليب في عدد من المشاهد التمثيلية المتنوعة، حيث جسد أكثر من شخصية، من بينها شخصية مكوجي وسائق توك توك وبائع فاكهة وقهوجي وبائع فول وطعمية وعامل في عصارة قصب، في إطار درامي يعكس مضمون الأغنية ويضيف بعدًا بصريًا مختلفًا، ما ساهم في إبراز قدراته التمثيلية إلى جانب أدائه الغنائي.

وكان الحسن عادل فرض اسمه بقوة في الفترة الأخيرة كواحد من أبرز الأصوات الشابة في الساحة الغنائية، بعد سلسلة من الأغاني الناجحة مثل إستنيت، "مش سالكين"، "اليوم العيد"، "ياحلاوة رمضان"، "رجوع ناهيناه"، و"مطرقعة"، التي ساهمت جميعها في توسيع قاعدة جمهوره، كم حقق الحسن مع إسلام شيندي نجاحا لافتا بأغنية "أعوذ بالله من عنيكم" كما قدم دويتو مع النجمة جنات بعنوان "الليلة حلوة" وحقق نجاحا كبيرا.