جيش الإحتلال: تصفية 6 مسلحين بجنوب لبنان وحزب الله مسئول عن خرق وقف إطلاق النار
سياسية أمريكية لـصدى البلد: مواجهة شرسة بين طهران وواشنطن.. وكابوس انتخابي ينتظر ترامب
رئيس الأعلى للإعلام يكشف دور فيلم لن أبكي أبدًا في تأميم قناة السويس
ابن قبيلة القرارشة.. الفدائي سليم سالم حسين رادار وعين المخابرات في سيناء
قهوة البيض أغرب تريندات مواقع التواصل .. تقدر تجربها؟
ما هي كفارة العجز عن الوفاء بالنذر؟.. دار الإفتاء توضح
الرئيس السيسي ورئيس قبرص| توقيع إعلان ترفيع العلاقات بين مصر وقبرص إلى شراكة استراتيجية
حسام موافي: التعامل مع المرض يحتاج إلى التحرك الفعلي نحو العلاج
رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بعد الارتفاع الأخير
الهدنة مستمرة والإسرائيليون يتساقطون.. مقتل فتاة إثر إصابتها بقنبلة عنقودية إيرانية
روسيا الأقرب.. اتحاد الكرة يفاضل بين 3 وديات لمنتخب مصر في مايو
الأسطورة والساحر .. تراكم الإنذارات يهدد ثنائي الزمالك بالغياب عن قمة الأهلي
الإشراف العام
احكيلي وفضفضلي.. الحسن عادل يطرح أحدث كليباته

طرح المطرب الحسن عادل أحدث أعماله الغنائية المصورة بعنوان "احكيلي وفصفضلي"، والتي تحمل طابعًا إنسانيًا مؤثرًا، حيث جاءت من ألحانه، ومن كلمات سيد حسن، فيما تولى يوسف حسين مهام التوزيع الموسيقي والميكس والماستر، ليقدما معًا تجربة فنية متكاملة من حيث الصوت والصورة، وتصدر الكليب الترند لما يحمله من مشاعر إنسانية .

ويعكس الكليب رسالة اجتماعية عميقة، إذ تدور أحداثه حول قصة طفل يقرر الهروب من منزله مبتعدًا عن والديه، في رحلة مليئة بالصراع الداخلي والضياع، بينما يظهر الأب في مشاهد مؤثرة وهو يبحث عن ابنه في كل مكان، مدفوعًا بمشاعر القلق والخوف، وتتصاعد الأحداث حتى تصل إلى لحظة إنسانية مؤثرة بعودة الابن إلى أحضان والده في نهاية تحمل الكثير من الدلالات حول أهمية الأسرة والاحتواء.

ولاقى العمل إشادة من المتابعين منذ طرحه، خاصة لما يحمله من رسالة إنسانية صادقة وأداء تمثيلي مؤثر، إلى جانب الإحساس العالي في الأداء الغنائي الذي قدمه الحسن عادل، ما يعزز من حضوره الفني ويؤكد قدرته على تقديم أعمال تحمل مضمونًا ورسالة.

"احكيلي وفصفضلي" يعد خطوة جديدة في مسيرة الحسن عادل، حيث يواصل من خلاله تقديم أعمال تمزج بين الإحساس الفني والقضايا الإنسانية، في محاولة للوصول إلى قلوب الجمهور بشكل أعمق وأكثر تأثيرًا.

وتقول كلمات احكيلى وفضفضلى : شايفك بتتكلم نفسك من جوة وعمال تحكي من برة ياعيني بتضحك ومداري، ان انت بتبكي واقف في مكانك عادي، وعمرك هو اللي بيجري تمثال من جواك فاضي وقلبك مفتوح  ع البحري، تعبان علشان مشغول بحاجات وبتمشي كمان مشواير مسافات دي ناس أصلا مش حاسة، وجودك عايش علي ماضي ده عدي وفات .

ومؤخرا طرح المطرب الحسن عادل أغنية لمة رمضان، وشارك في غنائها بجانب الحسن كل من الفنانة مروة عبد المنعم وعلي غزلان وتامر الجيار ولافينيا نادر وبولي ومحمد علي وبلال علي وعلي إسماعيل وساندي مراد وزينب إبراهيم .

وحمل العمل طابعًا غنائيًا مبهجًا يمزج بين الإيقاعات الشرقية واللمسات العصرية، ليقدم تجربة سمعية تناسب مختلف الفئات العمرية، مع كلمات تحتفي بتفاصيل الشهر الفضيل من تجمعات العائلة، وموائد الإفطار، وأجواء الفوانيس والزينة التي تضفي على رمضان طابعًا خاصًا في الوجدان المصري والعربي.

كما طرح الحسن عادل قبلها أحدث كليباته الغنائية بعنوان محدش ملاحظ، والذي يحمل توقيعه الكامل من حيث الكلمات والألحان، فيما تولى يوسف حسين مهمة التوزيع الموسيقي والميكس والماستر، بمشاركة كل من مغربي على الجيتار وشاهي على الكيبورد.

وظهر الحسن عادل خلال الكليب في عدد من المشاهد التمثيلية المتنوعة، حيث جسد أكثر من شخصية، من بينها شخصية مكوجي وسائق توك توك وبائع فاكهة وقهوجي وبائع فول وطعمية وعامل في عصارة قصب، في إطار درامي يعكس مضمون الأغنية ويضيف بعدًا بصريًا مختلفًا، ما ساهم في إبراز قدراته التمثيلية إلى جانب أدائه الغنائي.

وكان الحسن عادل فرض اسمه بقوة في الفترة الأخيرة كواحد من أبرز الأصوات الشابة في الساحة الغنائية، بعد سلسلة من الأغاني الناجحة مثل إستنيت، "مش سالكين"، "اليوم العيد"، "ياحلاوة رمضان"، "رجوع ناهيناه"، و"مطرقعة"، التي ساهمت جميعها في توسيع قاعدة جمهوره، كم حقق الحسن مع إسلام شيندي نجاحا لافتا بأغنية "أعوذ بالله من عنيكم" كما قدم دويتو مع النجمة جنات بعنوان "الليلة حلوة" وحقق نجاحا كبيرا.

اسعار الفراخ البيضا

أسعار الفراخ البيضاء تفاجئ المستهلكين.. سعر الكيلو اليوم الجمعة

رئيس الوزراء

بعد موافقة الحكومة.. 3 حالات لإنهاء الزواج للمسيحيين فى مشروع قانون الأحوال الشخصية

المطرب التركي إبراهيم تاتليسس

ثروة بـ850 مليون دولار في مهب الريح| إبراهيم تاتليسس يحرم أسرته من الميراث ..القصة الكاملة

حمد فتحي مع شيكابالا

الرياضة ضارة بالصحة.. تحذير طبي خطير لعملاق السلة المصري حمد فتحي: اعتزل فورا

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع سريعًا.. وعيار 21 يخسر نحو 700 جنيه من أعلى قيمة

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

صورة ارشيفية

عقب اصلاح العطل بشبكة مكاتب التأمينات.. طريقة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي

شيكو بانزا

برسالة ساخرة.. شيكو بانزا نجم الزمالك يثير غضب مدافع بيراميدز

مدبولي

بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع

تنشيط السياحة

وزارة السياحة والآثار تستضيف 155 وكيلا سياحيا

القومي للمرأة يشارك في افتتاح المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للغدة الدرقية “Thyro Egypt 2026”

قومي المرأة يشارك في افتتاح المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للغدة الدرقية Thyro Egypt 2026

بالصور

قهوة البيض أغرب تريندات مواقع التواصل .. تقدر تجربها؟

ما هي قهوة البيض؟
ما هي قهوة البيض؟
ما هي قهوة البيض؟

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة.. طعم مختلف وخطوات سريعة

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة
طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة
طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة

ليه نفس الأكلة بتطلع مختلفة كل مرة؟ السر في خطوة محدش بياخد باله منها

ليه نفس الأكلة بتطلع مختلفة كل مرة؟ السر في خطوة محدش بياخد باله منها
ليه نفس الأكلة بتطلع مختلفة كل مرة؟ السر في خطوة محدش بياخد باله منها
ليه نفس الأكلة بتطلع مختلفة كل مرة؟ السر في خطوة محدش بياخد باله منها

احترس من ارتفاع السكر في الدم.. أعراض صامتة قد تهدد صحتك

أعراض ارتفاع السكر في الدم
أعراض ارتفاع السكر في الدم
أعراض ارتفاع السكر في الدم

فيديو

أزمة مطرب مهرجانات مشهور

استغاثة مؤثرة.. أزمة جديدة تطارد مطرب مهرجانات بعد اتهامات طليقته

القرد لولو الهارب

قرد هارب يشعل السوشيال ميديا ويثير الذعر في المنوفية| فيديوجراف

علي غزلان

قدّر الله وما شاء فعل.. منشور غامض يفتح باب التكهنات حول حياة علي غزلان

المزيد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد