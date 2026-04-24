كارولين سماحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور على إنستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة كارولين سماحه متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت كارولين في الصور بإطلالة كاجول متميزة، نالت إعجاب متابعهيا وتفاعلوا معاها بوضع القلوب الحمراء.

وكشفت الفنانة كارول سماحة خلال استضافتها فى برنامج بالحبر السري مع أسما إبراهيم عن تفاصيل زواجها مدنياً . وقالت كارول سماحة خلال استضافتها فى البرنامج : انها تزوجت مدنياً بسبب اختلاف الديانة بينها وبين زوجها ، حيث انها مسيحية بينما هو يعتنق الاسلام . واضافت كارول سماحة : أنها تأكدت قبل الزواج ان زوجها رجل متفتح ، وأنها تحدث معه فى العديد من الامور قبل الزواج ، ووجدت ان هذا الأمر لن يكون عائق